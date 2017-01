El ingrediente secreto para hacer jugosas hamburguesas de carne sin carne

la portada de nationalgeografic estaba tan aburrida que no la compre, ultimamente natgeo solo publica encargos que lesordenan democratasyfamosos, supongo que no tienen dinero ya para pagar fotografosnaturistas y hacer documentales como hacian en elpasado sobre viajesespaciales o koalas. si no compre nationalgeografic los ultimosmeses es que aburren ya sus portadas, han mediocrizado bastante en contenidos, susinvestigadores yperiodistas ya no investigan, pegan cualquier cosa, y hasta copianypegan de columnistas yhistoriadores lo que tambien aburre ya leer cada mes.