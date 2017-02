La deforestación del Amazonas deja al descubierto unos misteriosos geoglifos de hace 2.000 años

La deforestación de la selva amazónica ha dejado al descubierto, en el estado brasileño de Acre, cientos de misteriosas excavaciones, movimientos de tierra hechos por alguna civilización hace 2.000 años.

Los hallazgos de científicos de la Universidad de Exeter y colegas brasileños, ofrecen nuevas evidencias de cómo vivieron los pueblos indígenas antes de la llegada de los europeos. Hasta 450 restos de excavaciones han permanecido ocultas durante siglos por los árboles.

La función de estos sitios misteriosos todavía es poco entendida; es poco probable que fueran aldeas, ya que los arqueólogos recuperan muy pocos artefactos durante la excavación. El diseño no sugiere que fueran construidos por razones defensivas. Se cree que se usaron sólo esporádicamente, tal vez como lugares de reunión ritual.

Las estructuras son cerramientos desocupados que ocupan aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados. Su descubrimiento desafía los supuestos de que el ecosistema de la selva tropical no ha sido tocado por los humanos.

Amazonian rainforest transformed over 2,000 years ago by indigenous people who built large, mysterious earthworks. https://t.co/94hmTTttdd pic.twitter.com/uxiPIekCdN