Expertos en climatología aseguran que las teorías de Al Gore "son tremendistas"

Al Gore, es un listo que no hace mas que lucrarse con un documental totalmente irreal que cuenta demasiadas mentiras. Es un sinvergüenza, se desplaza en un jet privado contaminando muchisimo mas de lo que haria desplazandose en un avion comercial en 1ª clase, tambien deberia dar cuentas de la elevadisima factura de la luz o electricidad que paga quizas por hacer un uso abusivo e inneecesario. No creo que este señor pueda dar ejemplo y no se como puede tener etica o moral para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.