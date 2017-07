Cambio radical en la deontología médica: el secreto médico podrá ser revelado

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) aprobó este sábado una declaración de la Comisión Central de Deontología (CCD) que sentencia que la revelación del secreto médico puede hacerse de forma excepcional y justificada.

Consciente de que la revelación del secreto médico, aun para proteger a terceros o a la sociedad, plantea al facultativo a un gran problema ético no exento de responsabilidad legal, la CCD ha elaborado una declaración sobre el secreto profesional, la defensa social y la protección de los riesgos laborales, según informó hoy la OMC.

La CCD recuerda que el Código de Deontología Médica permite la revelación del secreto en sus justos límites y como algo excepcional en determinadas situaciones. En la actualidad, la concepción del secreto como obligación absoluta ha cedido ante un proteccionismo relativo y hay un consenso para admitir la existencia de excepciones, pero sólo cuando entra en juego la salud o la vida de terceras personas.

El deber de secreto se debe al respeto a la autonomía del paciente, a la existencia de un pacto implícito en la relación clínica, a la confianza social en la reserva de la profesión médica y a la lealtad, por la que se espera que el facultativo haga uso de la información sólo para la finalidad para la que fue recogida, apuntó la OMC.

La respuesta mayoritaria ante este conflicto pasa por considerar algunos criterios antes de revelar secreto, como que el daño pueda afectar a terceras personas concretas, la valoración de la magnitud del daño en cuestión, la probabilidad de que una intervención pueda mitigarlo o el grado en que se hayan utilizado otros medios distintos al quebrantamiento de la confidencialidad.

La declaración recoge algunas situaciones especiales relativas al paciente psiquiático (el médico debe cumplir el deber de secreto con más rigor por la estigmatización de la enfermedad), el paciente infecto-contagioso (el médico puede revelar el secreto si el paciente con VIH no adopta medidas de protección en sus relaciones o no comunica a su pareja su seropositividad) y el paciente en situación de incapacidad transitoria (el médico puede comunicar este hecho para evitar riesgos a terceros cuando un trabajador no comunica su enfermedad a la empresa).

Además, el documento señala que los profesionales pueden advertir de cambios en las condiciones de salud para los casos de certificados de aptitud para obtener o renovar el carné de conducir o para tener licencia de armas, con el fin de que el paciente sea evaluado en un centro homologado.

Y respecto a los médicos enfermos, indica que los problemas de salud con más riesgo para desarrollar una asistencia de calidad son los que suponen un mayor estigma social, como los trastornos mentales y las adicciones.

La Comisión Central de Deontología concluye que "ni el secreto médico, ni el derecho a la intimidad, ni el derecho a la confidencialidad son absolutos". "La deontología, la ética, la normativa y la legislación vigentes apoyan y protegen al médico para que, en las excepciones descritas, la revelación del secreto médico no constituya motivo de falta o infracción y, sobre todo, no signifique un problema de conciencia", apunta.

Por ello, considera recomendable un marco normativo que facilite canales de comunicación estables entre la medicina asistencial (tanto pública como privada), la medicina del trabajo y los centros de acreditación de capacidades psicofísicas que debe entenderse no como una ruptura de la confidencialidad, sino como una ampliación del círculo de confidentes necesarios para una correcta asistencia integral al paciente y protección de la sociedad.