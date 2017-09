Los seres humanos siguen evolucionando, según un nuevo estudio

La evolución es evidente que no se va a detener porque el ser humano camine sobre la tierra. Eso es así, pero también es cierto que el ser humano actúa e influye sobre su propia evolución como todas las especies animales, si bien cabe destacar que el ser humano en mayor medida, dado que con las mejoras médicas impide que la selección natural actúe con mayor eficiencia y permite el traspaso de genomas "defectuosos" a las siguientes generaciones.



No quiere esto decir que la evolución se vaya a detener pero si que se ralentizará en el ser humano.



Esto no es bueno ni malo, es un factor más con al que la selección natural debe enfrentarse y que sin duda superará gracias al invariable paso del tiempo.