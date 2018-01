La momia sin nombre de Basilea, identificada: vivió durante el siglo XVIII y está emparentada con Boris Johnson

En 1975, mientras se restauraba la iglesia de Barfüsser, en Basilea, fueron descubiertos los restos de una momia. Más de cuatro décadas después, el trabajo de un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural de la ciudad ha arrojado luz sobre la identidad de esta particular momia, que está emparentada curiosamente con Boris Johnson, ministro de relaciones exteriores de Reino Unido.

El ADN extraído del dedo del pie ha revelado que se trata de Anna Catharina Bischoff, vivió entre 1719 y 1787 y pertenecía a una destacada familia de Basilea. Después de conocer su identidad, los investigadores rastrearon su árbol genealógico hasta dar con sus descendientes, entre los que figura el político inglés.

En concreto, la hija de Anna Catharina Bischoff se casó con Christian Hubert Baron Pfeffel von Kriegelstein, un antepasado del ministro de Asuntos Exteriores británico. Cinco generaciones después, Marie Luise von Pfeffle contrajo matrimonio con Stanley Fred Williams. Su hija Yvonne se casó con Osman Wilfred Johnson, abuelo del ministro británico. En otras palabras, es tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara abuela de Boris Johnson.

La mujer murió de sífilis, según la investigación. "Pudo contagiarse por cuidar enfermos", informa el museo. Como era normal en aquellos tiempos, fue tratada con baños de vapor de mercurio, lo que hizo que su cadáver se conservara momificado.

Johnson, por su parte, no ha dudado ni un segundo que comentar en sus redes sociales esta noticia. "Estoy muy emocionado tras conocer a mi abuela-'momia' -una pionera en la salud sexual. Estoy muy orgulloso", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Very excited to hear about my late great grand 'mummy' - a pioneer in sexual health care. Very proud https://t.co/9EKLPlzfk8