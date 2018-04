La CE dice que Zuckerberg se compromete a colaborar con las autoridades de la UE

Estrasburgo (Francia), 18 abr (EFE).- La comisaria europea de Justicia y Derechos de los Consumidores, Vera Jourovà, aseguró hoy que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se ha comprometido con el Ejecutivo comunitario a colaborar en las investigaciones sobre la afectación del escándalo del uso de datos por Cambridge Analytica.

Jourová dio cuentas a la Eurocámara de la reunión que mantuvieron en Silicon Valley (EEUU) el propio Zuckerberg y el comisario europeo de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, en la que este último reiteró al fundador de Facebook la petición de que comparezca personalmente ante el Parlamento Europeo para rendir cuentas.

"El vicepresidente Ansip se reunió ayer con Zuckerberg y le confirmó su voluntad de cooperar estrechamente con las autoridades europeas para restablecer la confianza", explicó la comisaria en el marco de un debate sobre el escándalo de datos y los efectos en la desinformación en el hemiciclo europea.

"El comisario le respondió que una vía para restablecer esa confianza sería comparecer ante la Eurocámara", añadió Jourová, que lleva días en contacto con la cúpula directiva de la red social y que la semana pasada anunció la apertura de una investigación europea sobre lo sucedido.

"No podemos cruzarnos de brazos. Este no es un tema sin importancia. Tenemos que mirar con lupa a las empresas que vigilan a partir de algoritmos nuestros datos", explicó la comisaria checa, que recordó que a partir de mayo entrará en vigor una reforzada legislación de protección de datos en la UE que permitirá cuantiosas multas a las redes sociales que no cumplan las reglas.

"Debemos evaluar el impacto de este mal uso de datos para nuestras sociedades democráticas. Las redes sociales tienen oportunidades únicas para dirigirse a millones de votantes pero también para cometer abusos y manipular", señaló Jourová, especialmente preocupada por el impacto sobre futuras citas electorales en Europa.

La organización de las elecciones, dijo, es un asunto de competencia nacional, sin embargo, señaló que en virtud de su cartera como comisaria europea de Justicia y Derechos de los Consumidores, se ha puesto manos a la obra para evitar escándalos de influencia electoral como el destapado el pasado 18 de marzo.

"Como tengo una responsabilidad ante los ciudadanos, he invitado a representantes de las autoridades locales de toda la Unión a finales de abril para poner en común cómo utilizan la publicidad electoral en los medios sociales", explicó.

Jourovà ha sido particularmente crítica con el escándalo de Cambridge Analytica desde que se reveló la filtración, y comparó "la manipulación y el lavado de cerebro" que se habría realizado con la instrumentalización de Facebook con el comunismo que presenció como nativa de un país comunista, la República Checa.