Historiadores y cocineros reclaman la recuperación de las recetas históricas

Barcelona, 25 may (EFE).- Historiadores y cocineros participan hoy en una jornada en la que reclaman la recuperación de las recetas históricas, "por motivos de memoria histórica pero también como fuente de creatividad", ha explicado el coordinador y cocinero Jaume Biarnés.

La jornada, que cuenta con la participación del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA), la Universidad de Barcelona y la Fundación Alícia, ha de servir para ver cuál es la mejor manera de cocinar las recetas históricas.

Recuperar las recetas antiguas es un acto de "memoria histórica viva", pero además en el caso de la cocina se puede considerar "una fuente inagotable de ideas creativas", ha señalado Biarnés en declaraciones a Efe.

"Cuando Ferran Adrià coge el Sent Soví del siglo XIV ve una fuente inagotable, porque era una cocina muy sofisticada, y muy disrruptiva desde el punto de vista actual: mezclaba, por ejemplo, dulce y salado, tenía composiciones que mezclaban especias de manera insospechada, tenían unas cocciones que nos parecerían hoy imposibles. Se trata de unas recetas muy avanzadas".

Con este objetivo, los especialistas han de estudiar fuentes originales como libros, dietarios o testamentos, como base para crear "un contexto que permita a los cocineros interpretar estas recetas con mayor rigor",

La primera dificultad con la que se encuentran los cocineros es que se trata en muchos casos de "textos escritos en catalán antiguo, sin indicación de las cantidades" y por ello "los historiadores son necesarios para proporcionar el contexto social que permita interpretar esas recetas".

También se ha de tener en cuenta que el código de procedimientos culinarios del siglo XIV es muy diferente del siglo XXI y "resulta insalvable la cuestión de los ingredientes: las zanahorias que ahora son naranjas antes eran blancas, los tomates que llegaron de América nada tienen que ver con los actuales".

Según Biarnés, ese obstáculo es insalvable, pues "los payeses siempre han hecho cruces para evolucionar las variedades y obtener plantas o animales más productivos o más sabrosos".

Las cantidades son también una dificultad, porque habitualmente no se indican, y cuando están explícitas es difícil de precisar: "un texto renacentista puede hablar de 'unces' pero no sabemos si son unces de Badalona o de Girona, y eso requiere un estudio que los cocineros solos no pueden hacer.

Son asimismo diferentes el contexto, puesto que nuestros comensales no tienen la misma sensibilidad que podían tener hace 300 años, la composición y los utensilios con los que se cocinaba.

Biarnés considera que "el hecho de que la cocina esté de moda ha permitido que los cocineros y los científicos hablen al mismo nivel".

En un paralelismo con la música, Biarnés señala que "cuando Jordi Savall hace una interpretación de música antigua, estudia, escucha a los musicólogos, pero al final el que toca la viola da gamba es él, y lo mismo sucede con los cocineros".

Elaborar un corpus de recetas antiguas es el objetivo, para el que la propia Universidad de Barcelona pide más recursos.

"Acabamos de comenzar en esa recuperación, pero hay países como Francia, Italia e incluso EEUU que ya llevan mucho tiempo haciéndolo", comenta Biarnés, que recuerda que "en Cataluña hay una cocina tan antigua como la francesa, y en la Edad Media tener un cocinero catalán era un lujo y señal de prestigio, sin embargo no hemos puesto en valor ese patrimonio, como sí se ha hecho en Francia o Italia".

El primer libro de cocina publicado en la península Ibérica es el "Sent Soví" (siglo XIV) y el siguiente es del siglo XVI, el "Llibre de Coch" y, de hecho, añade Biarnés, el primer libro en castellano es una traducción de este último.

A su juicio, "Ferran Adrià existe por la historia culinaria que arranca con el Sent Soví".