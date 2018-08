Descubren por error la manera de comer grasas sin engordar

El estudio pretendía crear un ratón con obesidad mórbida

"Creamos un ratón que come grasa pero no engorda", dice una de las autoras

Comer todo lo que quieras y no engordar, probablemente ese sea el sueño de cualquier persona. Ahora, este deseo está un paso más cerca de la realidad, ya que un grupo de científicos de la Universidad de Yale ha 'creado', por error, un ratón que "come grasa pero que no aumenta de peso".

En realidad, los esfuerzos de este equipo de investigadores estaban centrados en hacer justamente lo contrario: un roedor con obesidad mórbida. Fracasaron estrepitosamente, aunque lo que averiguaron fue mucho más interesante.

"Creamos un ratón que come grasa pero no engorda", dice Anne Eichmann, profesora de medicina-cardiología, fisiología celular y molecular de la Universidad de Yale y una de las autoras del estudio publicado en la revista Science.

Este 'fracaso' llevó al equipo de Eichmann, encabezado por el científico investigador asociado Feng Zhang, a descubrir que la ausencia de dos moléculas (NRP1 y FLT1) ayudó a "cerrar" vasos especializados en el tejido linfático y evitar la absorción de partículas de grasa llamadas quilomicrones.

En lugar de incorporar lípidos como grasa, los ratones que carecían de los dos genes excretaban lípidos y ganaban poco peso a pesar de haber sido alimentados con una dieta alta en grasas, según explican en YaleNews.

Los lípidos se absorben en el tejido linfático del intestino a través de vasos llamados 'lacteales'. En la mayoría de los casos, la entrada de lípidos a los vasos se controla a través de estructuras con forma de 'botón' fácilmente penetrables. Sin embargo, en ratones que carecen de factor de crecimiento endotelial vascular, los vasos de neuropilina se cierran y los lípidos se excretan en lugar de ser absorbidos.

De momento, este descubrimiento no se puede aplicar en seres humanos, aunque los investigadores confían en que se puede avanzar en este tema dentro de muy poco.