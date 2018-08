La ciencia desmonta la dieta del 'hay que comer de todo'

El 80% de lo que venden en Mercadona y Carrefour no se puede comprar por la cantidad de aditivos que le ponen simplemente para que duren mas en los estantes o frigorificos.



Estamos en una sociedad enferma debido a lo que comemos. Las empresas de distribución producción de alimentos basura forrandose a costa de nuestra salud y las farmaceuticas igualmente forrandose para curar las enfermedades que se producen por lo que comemos.



Todo ello con la complacencia de los colegios de medicos y la administración publica.



Los medios de comunicación y canales tematicos por ejemplo boing o disney channel anunciando comida basura para niños dia y noche.



La publicidad alimentaria tratando de hacernos creer que lo importante es el sabor y no si lo que te comes es saludable.



Que triste que nadie se de cuenta...