Paris Hilton triunfa en los Razzie, los anti-Óscar de la industria

Los Ángeles (EE.UU.), 22 feb (EFE).- "The Love Guru", la comedia del canadiense Mike Myers, se hizo hoy con tres premios Razzie, los anti-Óscar de la industria, en una gala que coronó a Paris Hilton como la gran triunfadora, con tres premios "frambuesa dorada".

Según anunció la fundación Golden Raspberry Award en un comunicado, la célebre ex heredera se apuntó un "hat-trick" a la peor actriz y como integrante de la peor pareja en pantalla -junto a Christine Lakin y Joel David Moore-, ambos por "The Hottie and The Nottie", además de peor actriz de reparto, por su aparición en "Repo: The Genetic Opera".

Por su parte, "The Love Guru" se llevó los premios a la peor película, peor guión y peor actor, que fue a parar al propio Myers.

Entre los demás premiados, destacan los galardones obtenidos por Pierce Brosnan, como peor actor secundario, gracias a su papel en "Mamma Mia!", e "Indiana Jones and The Kingdom of The Crystall Skull", como peor "remake", copia descarada o secuela.

Además el director alemán Uwe Boll se llevó los Razzie al peor director y a la peor carrera cinematográfica.

Los "ganadores" se determinan por los votos de 657 personas procedentes de EEUU y de 19 países extranjeros.

Los Razzie -palabra que se puede traducir como pedorreta- se crearon en 1980 como el antídoto al glamour que impone Hollywood anualmente gracias a los premios de la Academia.