Penélope Cruz logra el Spirit de actriz de reparto del cine independiente

Los Angeles (EEUU), 22 feb (EFE).- La española Penélope Cruz se alzó con el galardón de mejor actriz secundaria en los "Spirit Awards", gala del cine independiente de EEUU que se celebró en Los Angeles en víspera de los Óscar, donde la madrileña parte hoy como favorita.

Además del premio de Cruz, "Vicky Cristina Barcelona" logró un segundo reconocimiento que fue a parar al cineasta Woody Allen en la categoría de mejor guión original, si bien Javier Bardem, quien no acudió a la ceremonia, se quedó sin galardón por su papel protagonista en ese filme.

Cruz dedicó el premio a sus compañeros de reparto en la película por la que ha conseguido hasta la fecha varios premios de la crítica y opta a la estatuilla, y se emocionó ligeramente cuando se acordó del director de la cinta, Woody Allen.

"Quiero agradecer a Woody de nuevo por confiar en mí", dijo la española que arrancó un pequeño aplauso del público presente en ese momento en el que le tembló la voz.

"Me siento muy privilegiada de haber pasado ese tiempo con él", confesó la actriz, declarada admiradora de la obra del cineasta neoyorquino.

"Él es realmente el símbolo de la independencia en nuestra industria, quiero decir, que él hace lo que quiere todo el tiempo, incluyendo dejar el set para ir al dermatólogo el día en el que yo tenía que besar a Scarlett (Johansson). Descubrió un nuevo lunar en su mano y decidió que no podía esperar al final del día", comentó.

"Le quiero por todo eso, él es tan genuino todo el tiempo", afirmó la intérprete, que acudió por primera vez a los Spirit en 2000 con Pedro Almodóvar cuando fue candidata a este galardón la película del director manchego "Todo sobre mi madre".

Penélope Cruz fue nominada al Spirit junto con Rosemarie DeWitt (Rachel Getting Married), Rosie Perez (The Take), Misty Upham (Frozen River) y Debra Winger (Rachel Getting Married).

"The Wrestler" (El luchador) fue considerada la mejor película independiente de 2008 y su protagonista, Mickey Rourke, se llevó el Spirit de mejor actor, categoría en la que también estaba nominado el español Javier Bardem, quien no acudió a la ceremonia.

Melissa Leo fue considerada la mejor actriz principal del 2008 por "Frozen River" (Río helado), Tom McCarthy obtuvo el galardón de mejor director por "The Visitor"(El visitante).

Por su parte James Franco consiguió el Spirit de mejor secundario por "Milk"(Mi nombre es Harvey Milk).

Cruz será una de las protagonistas de la gala de los Óscar que tendrá lugar el domingo en el teatro Kodak de Los Angeles a partir de las 17 hora local (01.00 GMT del lunes).

El actor británico ganador de un Óscar por "Gandhi" (1982), Ben Kingsley, compañero de reparto de Cruz en "Elegy" (2008) aseguró a Efe a la entrada de los premios Spirit que estaba seguro de la victoria de la española en los Óscar.

"Absolutamente", afirmó con rotundidad a la pregunta de si creía que Penélope se llevará el Óscar. "Trabajé con ella en Elegy y sé lo buena que es", concluyó.