El histrión Jerry Lewis recibirá hoy el homenaje de la Academia de Hollywood

Los Ángeles (EEUU), 22 feb (EFE).- A los 82 años, el histrión Jerry Lewis recibirá el Premio Humanitario Hersholt por parte de la Academia de Hollywood, durante la 81 edición de los premios Óscar, que se celebra hoy en Los Ángeles.

El actor, director, guionista y productor, Lewis, uno de los humoristas más importantes del cine en las décadas de 1950 y 1960 a pesar, o tal vez, debido a sus excesos interpretativos, recibirá el galardón por su labor humanitaria, en concreto por sus esfuerzos para ayudar a quienes padecen distrofia muscular.

Lewis, que nunca consiguió una candidatura al Óscar por su trabajo en Hollywood, sí logró una nominación al premio Globo de Oro en 1966, al mejor actor de comedia o musical por "Boeing (707) Boeing (707)".

"Jerry es un cómico legendario que no sólo ha hecho reír a millones de personas en todo el mundo, sino que también ha ayudado a miles de personas al recaudar fondos y concienciar a la gente sobre la distrofia muscular", dijo Sid Ganis, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

A principios de los años 50 Lewis comenzó a aparecer en los anuncios de cadenas de televisión locales y nacionales para contribuir a los esfuerzos de la Asociación de Distrofia Muscular (MDA, por sus siglas en inglés).

El polifacético artista es el presidente de esa organización desde 1952, y su principal activista desde 1956 en las galas anuales del telemaratón llamado "Jerry Lewis MDA Labor Day", recaudando más de 2.000 millones de dólares para la causa, según la Academia.

Aunque su relación con estos espacios también le han deparado algún disgusto, como cuando fue detenido en julio de 2008 por subir un arma a un avión.

Lewis explicó entonces que la pistola que las autoridades encontraron en su equipaje fue un regalo que recibió en 2007 y que olvidó retirar cuando volvió a hacer la maleta un año después.

"Tenía un arma en mi equipaje de mano. Me la dieron en un telemaratón para conseguir fondos para la Asociación de Distrofia Muscular en 2007, la puse en la maleta y no había vuelto a viajar desde aquel día", confesó Lewis.

Este artista nació el 16 de marzo de 1926 en Newark (Nueva Jersey) en el seno de una familia muy ligada a la industria del entretenimiento, en la que debutó con cinco años.

Sin embargo, su carrera comenzó a despegar a partir de 1946, cuando entabló una relación profesional con Dean Martin, una unión que fue escalando desde los monólogos en los bares, hasta la radio, la televisión y el cine.

Cuando el productor cinematográfico Hal Wallis los descubrió a los dos en el club Copacabana, de Nueva York, les ofreció un contrato con el sello Paramount Pictures.

Su primer filme juntos fue "My Friend Irma" (1949). Ambos rodaron 16 películas en común y el dúo cómico permaneció ligado hasta su último trabajo cinematográfico, "Hollywood or Bust" (1956). Fueron un fenómeno absoluto en la taquilla de EEUU.

A partir de entonces, Lewis protagonizó más de 24 filmes, incluidos "The Bellboy" (1960), "The Ladies' Man" (1961), "The Nutty Professor (1963) -su obra más recordada, versionada por Eddie Murphy en 1996-, "The Disorderly Orderly" (1964), "The Family Jewels" (1965) y "The King of Comedy" (1983), en la que compartió escenas con Robert De Niro bajo las órdenes de Martin Scorsese.

En 1967 se incorporó como profesor a la Universidad de California del Sur, donde dio clases de dirección cinematográfica, en donde tuvo como alumnos a Steven Spielberg o George Lucas.

El actor se casó dos veces, la primera en 1994, con la cantante Patti Palmer, de quien se divorció en 1980, y la segunda y última, en 1983, con SanDee Pitnick, su actual pareja.

Esta noche Lewis puede que sustituya carcajadas por alguna lágrima producto de la emoción, aunque a buen seguro guarde espacio para algún comentario marca de la casa, como el que realizó al repasar su trayectoria de más de 60 años en Hollywood.

"He sido tan discreto como un toro haciendo sus necesidades en tu sala de estar", afirmó.