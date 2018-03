El biopic sobre Mandela se estrenará en enero de 2010

'The Human Factor', el biopic sobre Nelson Mandela que dirigirá Clint Eastwood y protagonizarán 'el doble cinematográfico' del mandatario sudafricano, Morgan Freeman, y Matt Damon se estrenará en enero de 2010. Bastante antes, en pocas semanas, llegará a los cines españoles 'Gran Torino' lo nuevo del prolijo Eastwood tras 'El intercambio'.

Basada en la novela de John Carlin 'The Human Factor: Nelson Mandela and the Game that Changed the World' ('El factor humano: Nelson Mandela y el partido que cambió el mundo').el biopic de Nelson Mandela que estará protagonizado, la película nos llevará pocos años después de la caída de apartheid y de que Mandela saliera de la cárcel tras 27 años de cautiverio.

'The Human Factor' relatará sus esfuerzos para que Sudáfrica fuera elegida como país anfitrión de la Copa Mundial de Rugby, en 1995 durante su primer mandato como presidente, tras años de ser excluidos de las competiciones internacionales debido al apartheid.

Damon interpretará al capitán de los Springboks, la Selección de rugby de Sudáfrica, Francois Pienaar, un hombre que trabajó codo con codo con Mandela para acabar con los prejuicios raciales dentro del equipo y dar así un ejemplo a todo el país. Además de protagonista, el oscarizado Freeman también será productor de la cinta a través de su compañía Revelations Entertainment.

Anthony Peckham ('Ni una palabra', 'Sherlock Holmes') ha escrito el guión de una película cuyo rodaje está apunto de comenzar en Sudáfrica con vistas a estrenar, según adelantó la Warner Bros, a finales de enero del próximo año.