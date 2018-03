Llega la hora de Penélope, la española puede subir al templo de los Oscar

Agencias 22/02/2009 - 20:52 Comentarios

Se acabaron meses de campañas y semanas de premios en Hollywood, donde este domingo el cine tiene su acto de fin de año con una gala que promete graduar con honores a "Slumdog Millionaire" y en la que la española Penélope Cruz acumuló los mejores puntajes para hacer historia.

Con la crisis económica planeando sobre las fiestas que siguen al espectáculo, la 81 entrega de los premios Oscar se realizará desde las 17H30 (01H30 GMT del lunes) en el teatro Kodak de Hollywood con la promesa de una ceremonia reinventada presentada por el australiano Hugh Jackman y pensada para atraer a más audiencia después de bajas históricas de telespectadores.

Slumdog Millionaire, favorita

Con sus 10 nominaciones Slumdog Millionair" es la gran favorita a los premios mayores, de Mejor Película y Mejor Director para el británico Danny Boyle, que según todos los vaticinios vencerá a The Curious Case of Benjamin Button, con 13 postulaciones.

Las historias ficticias de Slumdog Millionaire y The curious case of Benjamin Button competirán por el Oscar a Mejor Película con otras tres tramas inspiradas en la vida real: Frost/Nixon, The Reader y Milk.

Los actores

En el plano de actores hay varias incógnitas, sobre todo como actor principal donde las apuestas empatan con Sean Penn por su interpretación de "Milk" y Mickey Rourke por su papel en The Wrestler, en un rubro donde también compiten Brad Pitt (Benjamin Button), Richard Jenkins (The Visitor) y Frank Langella (Frost/Nixon).

Pero el Oscar parece seguro para el fallecido Heath Ledger, en la terna de Mejor Actor Secundario por su papel de Guasón en El caballero oscuro, y para Kate Winslet como Mejor Actriz por su personaje en The Reader (El lector), que vencería a Meryl Streep (Doubt), Melissa Leo (Frozen River), Angelina Jolie (Changeling) y Anne Hathaway (Rachel Getting Married).

La hora de Penélope

Penélope Cruz, nominada al Oscar de Mejor Actriz Secundaria por su papel de 'María Elena' en Vicky Cristina Barcelona, luce como favorita en todos los pronósticos de la premiación de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas, aunque un velo de dudas sigue empañando su camino al triunfo.

"Hay alguna posibilidad más que la otra vez, aunque sigo yendo con la misma actitud: si dicen mi nombre, será una sorpresa; si no, no quiero berrinches", afirmó la actriz madrileña, de 34 años, en una rueda de prensa el sábado en la noche en Los Angeles (California, oeste).

Según los parámetros de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas, el premio a Mejor Actriz Secundaria es el primero de la noche, "no quiero ni pensar en eso porque más nerviosa me pongo", dijo Cruz confirmando que su colega, compatriota y supuesto compañero sentimental Javier Bardem canceló su viaje a Los Angeles por un rodaje.

La actriz española competirá frente a Viola Davis (Doubt), Marisa Tomei (The Wrestler), Amy Adams (Doubt) y Taraji P. Henson (Benjamin Button).

"'Slumdog' arrasó con todo a su paso y ganó todas las recompensas en juego (esta temporada), se hizo evidente que ganará el Oscar", dijo a la AFP Benjamin Eckstein, redactor para diarios estadounidenses de la crónica especializada sobre las apuestas "America's Line".

A la posible coronación de esta obra filmada en la miseria de Bombay, aclamada en Occidente y fustigada en su set real, asistirá gran parte de su elenco que viajó desde la India.

Los premios Oscar que se entregan desde 1929 premiarán a 24 categorías del séptimo arte luego de la votación de 5.830 profesionales de esta industria y miembros de la Academia.

Malas relaciones

A última hora del sábado se produjo un nuevo quiebre en las relaciones de los estudios con el mayor gremio de actores que podría empañar el clima de armonía de estos premios.

El principal sindicato estadounidense de actores de cine y de televisión (SAG) rechazó la "oferta final" de acuerdo colectivo propuesto por la patronal de Hollywood, abriendo un nuevo periodo de incertidumbre en el área audiovisual en Estados Unidos.