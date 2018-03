Llega la hora de Penélope, la española puede alcanzar al templo de los Oscar

Se acabaron meses de campañas y semanas de premios en Hollywood, donde este domingo el cine tiene su acto de fin de año con una gala que promete graduar con honores a "Slumdog Millionaire" y en la que la española Penélope Cruz acumuló los mejores puntajes para hacer historia.

Con la crisis económica planeando sobre las fiestas que siguen al espectáculo, la 81 entrega de los premios Oscar se realizará desde las 2:30 (hora española) en el teatro Kodak de Hollywood con la promesa de una ceremonia reinventada presentada por el australiano Hugh Jackman y pensada para atraer a más audiencia después de bajas históricas de telespectadores.

Slumdog Millionaire, favorita

Con sus 10 nominaciones Slumdog Millionair" es la gran favorita a los premios mayores, de Mejor Película y Mejor Director para el británico Danny Boyle, que según todos los vaticinios vencerá a The Curious Case of Benjamin Button, con 13 postulaciones.

Las historias ficticias de Slumdog Millionaire y The curious case of Benjamin Button competirán por el Oscar a Mejor Película con otras tres tramas inspiradas en la vida real: Frost/Nixon, The Reader y Milk.

Los actores

En el plano de actores hay varias incógnitas, sobre todo como actor principal donde las apuestas empatan con Sean Penn por su interpretación de "Milk" y Mickey Rourke por su papel en The Wrestler, en un rubro donde también compiten Brad Pitt (Benjamin Button), Richard Jenkins (The Visitor) y Frank Langella (Frost/Nixon).

Pero el Oscar parece seguro para el fallecido Heath Ledger, en la terna de Mejor Actor Secundario por su papel de Guasón en El caballero oscuro, y para Kate Winslet como Mejor Actriz por su personaje en The Reader (El lector), que vencería a Meryl Streep (Doubt), Melissa Leo (Frozen River), Angelina Jolie (Changeling) y Anne Hathaway (Rachel Getting Married).

La hora de Penélope

Penélope Cruz, nominada al Oscar de Mejor Actriz Secundaria por su papel de 'María Elena' en Vicky Cristina Barcelona, luce como favorita en todos los pronósticos de la premiación de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas, aunque un velo de dudas sigue empañando su camino al triunfo.

"Hay alguna posibilidad más que la otra vez, aunque sigo yendo con la misma actitud: si dicen mi nombre, será una sorpresa; si no, no quiero berrinches", afirmó la actriz madrileña, de 34 años, en una rueda de prensa el sábado en la noche en Los Angeles (California, oeste).

Según los parámetros de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas, el premio a Mejor Actriz Secundaria es el primero de la noche, "no quiero ni pensar en eso porque más nerviosa me pongo", dijo Cruz confirmando que su colega, compatriota y supuesto compañero sentimental Javier Bardem canceló su viaje a Los Angeles por un rodaje.

La actriz española competirá frente a Viola Davis (Doubt), Marisa Tomei (The Wrestler), Amy Adams (Doubt) y Taraji P. Henson (Benjamin Button).

"'Slumdog' arrasó con todo a su paso y ganó todas las recompensas en juego (esta temporada), se hizo evidente que ganará el Oscar", dijo a la AFP Benjamin Eckstein, redactor para diarios estadounidenses de la crónica especializada sobre las apuestas "America's Line".

A la posible coronación de esta obra filmada en la miseria de Bombay, aclamada en Occidente y fustigada en su set real, asistirá gran parte de su elenco que viajó desde la India.

Los premios Oscar que se entregan desde 1929 premiarán a 24 categorías del séptimo arte luego de la votación de 5.830 profesionales de esta industria y miembros de la Academia.

Malas relaciones

A última hora del sábado se produjo un nuevo quiebre en las relaciones de los estudios con el mayor gremio de actores que podría empañar el clima de armonía de estos premios.

El principal sindicato estadounidense de actores de cine y de televisión (SAG) rechazó la "oferta final" de acuerdo colectivo propuesto por la patronal de Hollywood, abriendo un nuevo periodo de incertidumbre en el área audiovisual en Estados Unidos.

Listado completo de nominados:

Mejor película:

El curioso caso de Benjamin Button

El desafío: Frost contra Nixon (Frost/Nixon)

Milk

El lector (The Reader)

Slumdog Millionaire

Mejor actor principal:

Richard Jenkins por The Visitor

Frank Langella por El desafío: Frost contra Nixon

Sean Penn por Milk

Brad Pitt por El curioso caso de Benjamin Button

Mickey Rourke por The Wrestler

Mejor actriz principal:

Anne Hathaway por La boda de Rachel

Angelina Jolie por El intercambio

Melissa Leo por Frozen River

Meryl Streep por La duda (Doubt)

Kate Winslet por The reader

Mejor actor de reparto:

Josh Brolin por Milk

Robert Downey Jr. por Tropic Thunder

Philip Seymour Hoffman por La duda

Heath Ledger por El caballero oscuro

Michael Shannon por Revolutionary Road

Mejor actriz de reparto:

Amy Adams por La duda

Penélope Cruz por Vicky Cristina Barcelona

Viola Davis por La duda

Taraji P. Henson por El curioso caso de Benjamin Button

Marisa Tomei por The Wrestler

Mejor dirección:

Danny Boyle por Slumdog Millionaire

Stephen Daldry por The Reader

David Fincher por El curioso caso de Benjamin Button

Ron Howard por El desafío: Frost contra Nixon

Gus Van Sant por Milk

Mejor película de animación:

Bolt- Chris Williams y Byron Howard

Kung Fu Panda- John Stevenson y Mark Osborne

Wall-E- Andrew Stanton

Mejor película extranjera

The Baader Meinhof Complex (Alemania)

The Class (Francia)

Departures (Japón)

Revanche (Austria)

Waltz with Bashir (Israel)

Mejor guión original:

Frozen River- Courtney Hunt

Happy-Go-Lucky- Mike Leigh

In Bruges- Martin McDonagh

Milk- Dustin Lance Black

Wall-E- Andrew Stanton, Jim Reardon y Pete Docter

Mejor guión adaptado

El curioso caso de Benjamin Button- Eric Roth y Robin Swicord

Doubt- John Patrick Shanley

Frost / Nixon- Peter Morgan

The Reader- David Hare

Slumdog Millionaire -Simon Beaufoy

Mejor dirección de fotografía

Changeling- Tom Stern

The Curious Case of Benjamin Button- Claudio Miranda

El caballero oscuro- Wally Pfister

The Reader- Chris Menges y Roger Deakins

Slumdog Millionaire- Anthony Dod Mantle

Mejor montaje

El curioso caso de Benjamin Button- Kirk Baxter y Angus Wall

El caballero oscuro- Lee Smith

Frost / Nixon- Mike Hill y Dan Hanley

Milk- Elliot Graham

Slumdog Millionaire- Chris Dickens

Mejor dirección de arte

Changeling - James J. Murakami y Gary Fettis

El curioso caso de Benjamin Button- Donald Graham Burt y Victor J. Zolfo

The Dark Knight- Nathan Crowley y Peter Lando

The Duchess- Michael Carlin y Rebecca Alleway

Revolutionary Road- Kristi Zea y Debra Schutt

Mejor diseño de vestuario Australia- Catherine Martin El curioso caso de Benjamin Button- Jacqueline West The Duchess- Michael O'Connor Milk- Danny Glicker Revolutionary Road- Albert Wolsky



Mejor banda sonora El curioso caso de Benjamin Button- Alexandre Desplat

Defiance- James Newton Howard

Milk-Danny Elfman

Slumdog Millionaire-A.R. Rahman

Wall-E- Thomas Newman



Mejor canción "Down To Earth" (Wall-E)

Peter Gabriel y Thomas Newman



"Jai Ho" (Slumdog Millionaire)

A.R. Rahman y Gulzar

"O Saya" (Slumdog Millionaire)

A.R. Rahman y Maya Arulpragasam



Mejor maquillaje El curioso caso de Benjamin Button

Greg Cannom

El caballero oscuro

John Caglione, Jr. y Conor O'Sullivan



Hellboy II: The Golden Army

Mike Elizalde y Thom Floutz

Mejores efectos de sonido El curioso caso de Benjamin Button

David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce y Mark Weingarten

El caballero oscuro

Lora Hirschberg, Gary Rizzo y Ed Novick

Slumdog Millionaire

Ian Tapp, Richard Pryke y Resul Pookutty

Wall-E

Tom Myers, Michael Semanick y Ben Burtt

Wanted

Chris Jenkins, Frank A. Montaño y Petr Forejt



Mejor edición de sonido El caballero oscuro

Richard King

Iron Man

Frank Eulner and Christopher Boyes



Slumdog Millionaire

Tom Sayers



Wall-E

Ben Burtt and Matthew Wood

Wanted

Wylie Stateman



Mejores efectos especiales El curioso caso de Benjamin Button

Eric Barba, Steve Preeg, Burt Dalton y Craig Barron

El caballero oscuro

Nick Davis, Chris Corbould, Tim Webber y Paul Franklin



Iron Man

John Nelson, Ben Snow, Dan Sudick y Shane Mahan

Mejor documental The Betrayal

Ellen Kuras y Thavisouk Phrasavath



Encounters at the end of the world

Werner Herzog y Henry Kaiser



The Garden

Scott Hamilton Kennedy



Man on wire

James Marsh y Simon Chinn



Trouble the Water

Tia Lessin y Carl Deal

Mejor corto animado

La Maison en Petits Cubes

Kunio Kato



Lavatory - Lovestory

Konstantin Bronzit



Oktapodi

Emud Mokhberi y Thierry Marchand



Presto

Doug Sweetland



This Way Up

Alan Smith y Adam Foulkes

Mejor cortometraje documental

The Conscience of Nhem En

Steven Okazaki



The Final Inch

Irene Taylor Brodsky y Tom Grant



Smile Pinki

Megan Mylan



The Witness

Adam Pertofsky y Margaret Hyde

Mejor cortometraje

On the Line

Reto Caffi

Manon on the Asphalt

Elizabeth Marre y Olivier Pont

New Boy

Steph Green y Tamara Anghie

The Pig

Tivi Magnusson y Dorte Høgh

Spielzeugland

Jochen Alexander Freydank