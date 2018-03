Festival.- Ricardo Darín: "De alguna manera, Juan José Campanella maneja mi carrera"

20/09/2009 - 12:42

Protagoniza 'El Secreto de sus ojos', una historia de crimen y amor, que participa en la Sección Oficial a Concurso SAN SEBASTIÁN, 20 (De la enviada especial de Europa Press, Elena Mencía) Ricardo Darín vuelve a ponerse a las órdenes de Juan José Campanella en 'El secreto de sus ojos', una comedia ambientada en la Argentina del año 1974 en la que se mezcla un crimen, un culpable y un castigo con dos historias de amor. La cinta, en la que también repite con actor y director Soledad Villamil participa dentro de la Sección Oficial a Concurso de la 57 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

"De alguna manera, Juan José Campanalle maneja mi carrera", afirmó hoy Darín, quien participa en el certamen de cine con este filme y con otro, fuera de concurso, el dirigido por Fernando Trueba 'El baile de la Victoria'.

Preguntado sobre si se ve ganando la Concha al mejor actor por este doble trabajo, el actor argentino se limitó a señalar que en ambos filmes trabajó muy a gusto.

Así, recordó que Juan José Campanella ha sido siempre "muy generoso" con él, ya que desde que le presentó el guión de 'El mismo amor, la misma lluvia', que tenía un papel escrito expresamente para él, ya le estaba haciendo un primer regalo.

LAS BUENAS INTENCIONES

Luego vendría 'El hijo de la novia' (candidata al Oscar), "otro regalo", al igual que 'Luna de avellaneda'. "Él, de alguna manera, maneja mi carrera", aseguró un actor al que le apasiona su trabajo, sus amigos y su familia. "Las buenas intenciones también, cada vez, me emocionan más", aseguró.

En 'El secreto de sus ojos' Darín da vida a Benjamín Espósito, que ha trabajado toda la vida como empleado en un Juzgado Penal. Ahora acaba de jubilarse, y para entretenerse decide escribir una novela sobre una historia real ocurrida en 1974 en Buenos Aires, protagonizada por una joven recién casada con un cajero de banca, Ricardo Morales, que fue brutalmente violada y asesinada.

Espósito intentará ayudar al viudo a encontrar al culpable. Para ello cuenta con la inestimable colaboración de su empleado y amigo Sandoval (Pablo Rago) y también con Irene (Villamil), su jefa inmediata y secretaria del Juzgado, de la que se está secretamente e inútilmente enamorado.

ODIO, VENGANZA Y MUERTE

La Argentina de 1974, donde reina la violencia, el odio, la venganza y la muerte queda retratada en esta película, que a través de 'flahsback' muestra las decisiones, las confusiones y las irreparables equivocaciones del protagonista. A medida que avance en su investigación se dará cuenta de que ya es tarde para detenerse. Y narrar el pasado le haré enfrentarse a sus fantasmas y a aquella mujer de la que, treinta años después, sigue enamorado.

"Me ha gustado tanto envejecer en la película, que ahora he decidido hacerlo naturalmente, algo a lo que me venía resistiendo. Ahora he decidido que voy a ser viejo", bromeó el actor al ser preguntado por si al llegar a la edad madura, había pensado que le podría ocurrir como a algunas actrices, que les cuesta más encontrar papeles en el cine.

"En la película me gusta más la parte en la que estoy más viejo", subrayó el actor, que ha trabajado en cine, teatro y televisión, y que en el filme de Campanella se ha sometido a sesiones de maquillaje para parecer más viejo.

Sobre volver a trabajar junto a la actriz Soledad Villamil, el también director ('La señal') y protagonistas de 'La educación de las hadas, 'La fuga' o 'Nueve reinas' detalló que "aceptamos propuestas para hacer algo cada diez años".