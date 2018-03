Campanella coquetea con la Concha de Oro en "El secreto de sus ojos"

San Sebastián, 20 sep (EFE).- Y al tercer día, el Festival de San Sebastián subió al cielo con "El secreto de sus ojos", la nueva película del argentino Juan José Campanella que, avalado de nuevo por el talento interpretativo de Ricardo Darín, deslumbró hoy a la crítica y suena desde ya como favorita para la Concha de Oro.

El realizador de clásicos emocionales como "El hijo de la novia", por la que optó al Óscar, presentó en el certamen donostiarra esta nueva cinta, con la que ha reventado la taquilla Argentina y en la que vuelve a jugar sus mejores cartas.

Con ellas, intentará repetir éxito en España, donde se estrena el 2 de octubre.

Y es que aunque Campanella se vista de "thriller", Campanella se queda: la química sentimental entre los personajes sigue siendo el motor de "El secreto de sus ojos", donde el director -que ha trabajado en Estados Unidos rodando series como "House"- exprime todavía más las técnicas del lenguaje cinematográfico para hacer blanco en la ternura.

"La principal diferencia del cine con las demás artes representativas es que permite entrar dentro de los ojos de los personajes", explicó ante una prensa que se deshacía en elogios. Y en su nueva obra "se cuenta una película en el diálogo y otra en las miradas".

"El secreto de sus ojos", efectivamente, narra la resolución de un crimen que, tras veinticinco años de investigación judicial, todavía no ha sido resuelto. Pero a través de la reapertura del caso, también se hurgarán las heridas de quienes llevaron a cabo la investigación.

Ellos son Irene, interpretada por Soledad Villamil, y Benjamín, a quien da vida Ricardo Darín. Ambos también dejaron una gran cuenta pendiente con sus vidas, de manera que la película irá colocando las piezas que dirán si su caso queda finalmente visto para sentencia.

"Mirar hacia atrás es la única manera de moverse hacia delante: uno puede evitar las heridas, pero vuelven a sangrar", aseguró este experto de la afectividad que rehuye la afectación y que sigue nutriendo con humor forjado en su pasión por el cine italiano.

Esta mezcla de géneros es la clave del cine de Campanella, quien asumió que "el único parámetro importante es la verdad de la escena". Él parece encontrarla con facilidad.

Y, como siempre, nutre una gran historia de amor con pequeñas píldoras de lírica amistosa, a través del personaje de Sandoval, interpretado por el cómico argentino Guillermo Francella, y uno de los mayores aciertos de la película.

Sin embargo, sí tuvo que cambiar la estrategia para llegar al thriller. "Para el suspense tuvimos que llevar a cabo una dosificación de la información hasta llevar a un final inesperado pero inevitable", que cerrara dos historias a un mismo tiempo, explicó.

Basada en el libro Eduardo Sacheri "La pregunta de sus ojos", esta película permitió a Campanella, además, abordar una época de la Historia de su país, antes del comienzo de la dictadura, "muy poco tratada por nuestro cine. La gente cree que todo empezó en Argentina a partir de 1976 y no es así".

Y, desde luego, "El secreto de sus ojos" transmite la fluidez de un encuentro de buenos amigos: Ricardo Darín y Soledad Villamil, con los que empezó un infalible tándem profesional en "El mismo amor la misma lluvia".

Así, cuando fue preguntado no por "El secreto de sus ojos", sino por el de su éxito, se limitó a decir: "Trabajar con lo mejor de cada casa".

No es lo que puede decirse, en cambio, de "This Is Love", la producción alemana de Matthias Glasner que, como segunda película a competición, no sólo deslució respecto al huracán Campanella, sino que de manera autónoma lució, en su rocambolesca y deprimente trama, carencias alarmantes.

Protagonizada por el danés Jens Albinus, actor habitual de Lars von Trier, y la alemana Corinna Harfouch, la película cuenta dos historias que se mezclan tan bien como el agua y el aceite: la de una policía alcohólica que fue abandonada por su marido y la de un traficante de niñas vietnamitas que acaba encariñándose con una de ellas.