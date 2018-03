Un documental chileno desvela la intervención de EE.UU. en el derrocamiento de Allende

Santiago de Chile, 27 oct (EFE).- El director chileno Diego Marín Verdugo estrenará esta semana en Santiago el documental "EE.UU. V/S ALLENDE", con el que busca "desenmascarar la magnitud del complot estadounidense contra el gobierno de Salvador Allende", según aseguró en una entrevista con Efe.

Marín basó su cinta en el libro "Salvador Allende. Cómo la Casa Blanca provocó su muerte", escrito por su madre, la periodista Patricia Verdugo (1947-2008), que fue un símbolo de la lucha contra la dictadura por su prolífica obra de investigación.

"Me impresiona que los jóvenes no se crean la intervención estadounidense. No tienen ni idea de cómo pasó, cómo se saboteó y boicoteó al gobierno de Allende", explicó Marín.

El hijo de la ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 1997 confiesa la obsesión de su madre por que "los jóvenes de hoy y mañana tuvieran acceso a información real sobre la historia, a diferencia de su generación, que ya había tomado partido".

"Ella quería llevar sus investigaciones al formato audiovisual y llevarlas a muchísima más gente, sobretodo en un país donde la lectura es carísima", explica el cineasta.

Según el director, existe una suerte de "amnesia", que "se ha instalado como una decisión política tanto de la gobernante Concertación como de las empresas que controlan los medios de comunicación", para tratar los temas de derechos humanos "de una manera que hastíe, que canse".

"Mi madre siempre decía que un millón de muertos es estadística, y un muerto, una tragedia. En Chile no se ha trabajado para sensibilizar a la gente sobre la tragedia de las víctimas", sostuvo.

Marín recopiló la información elaborada por su madre a partir de los archivos desclasificados de la CIA y trató de entrevistar a las fuentes que ella utilizó para sus libros, mezclándolas con imágenes de archivo e infografías con el objetivo de "rearmar las piezas del trágico puzzle que condujeron a Chile a la dictadura".

Ante un panorama electoral en el que por primera vez desde el fin de la dictadura la derecha puede llegar al poder en Chile, Marín critica a la Concertación "por no haber sido coherente con el compromiso de lucha por los derechos humanos, ni por mejorar la repartición de riqueza", y dice que entiende "el desencanto de la gente".

Entre los candidatos a la presidencia en las elecciones del 6 de diciembre, Marín señala al izquierdista Jorge Arrate como "víctima de esta campaña de desmemoria y desprestigio de cualquier tema que tenga que ver con los derechos humanos y la justicia social".

A Arrate, cuyo testimonio aparece en el documental como presidente de la estatal empresa del cobre Codelco durante el mandato de Allende, "se le persigue como un candidato agrio, antiguo. Hablar de estos temas es hablar del pasado, y la gente no quiere hablar del pasado en este país", asegura.

"Porque a algunos les duele mucho, otros no supieron, no saben y no quisieron saber, y otros no hicieron lo que debían y prefieren no mirar atrás", sostiene Marín.

Por esta razón, el cineasta concentra su mirada y sus objetivos en el trabajo con los jóvenes, porque es su convicción que "con el cine se hace memoria, se mantiene viva y se reconstruye".