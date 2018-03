Todo el planeta espera impaciente el deslumbrante estreno de 'This is it' de Michael Jackson

El documental sobre los últimos ensayos de Michael Jackson, "This is it", debutará a lo largo de este miércoles en los cines de medio mundo, en un estreno que llega precedido por el rechazo de algunos de los fans del "rey del pop".

El filme se proyectará internacionalmente en alrededor de 19.000 cines, aunque antes habrá un preestreno al que sólo tendrá acceso un grupo exclusivo de fans en una quincena de ciudades de todo el mundo, entre ellas Los Ángeles y Madrid.

Durante las únicas dos semanas en que la cinta esté en cartelera, los estudios Columbia Pictures de Sony esperan recaudar 600 millones de dólares, lo que convertiría a esta cinta en la cuarta más taquillera del año hasta el momento.

Únicamente "Transformers: La venganza de los caídos", "Harry Potter y el misterio del Príncipe" y "Ice Age: El origen de los dinosaurios" han superado esa cifra de ingresos en todo el planeta en 2009.

"Había ese deseo de volver a visitar a Michael, una experiencia más con él", dijo a la revista Rolling Stone el director de la película, Kenny Ortega, quien además era el coreógrafo de los conciertos que preparaba Jackson en Londres antes de morir.

Rolling Stones: "Impresionante"

"This is it" es el producto de la edición de 120 horas de grabación de los preparativos de las 50 actuaciones londinenses previstas por Jackson para el verano y, a juicio de Ortega, el resultado en pantalla es "poderoso, conmovedor, entretenido y grande".

Una valoración que coincide con la crítica positiva de Rolling Stone, publicación que tuvo acceso a unas escenas del filme que calificaron de "impresionantes" y en las que aparecía Jackson "extremadamente delgado" pero "profesional y ágil" y en plenas facultades interpretativas.

"Atina con todas las notas y clava todos los movimientos", dicen los reporteros de la revista.

Las imágenes muestran también el despliegue con el que el "rey del pop" quería deslumbrar para su reaparición sobre el escenario, que incluía la pantalla de cristal líquido en tres dimensiones más grande del mundo y un sinfín de bailarines, acrobacias aéreas, un coro de niños y una docena de cortometrajes originales.

"Esperaría que ellos (la audiencia) saquen lo que yo saqué de esto, una maravillosa última experiencia con Michael que es como ninguna otra", afirmó Ortega.

Una expectativa con la que acudirán a los cines muchos de sus admiradores, aunque no todos.

This is not it

Un grupo de seguidores del cantante, que aseguró estar cerca de su ídolo en sus últimos días, creó una campaña en internet para mostrar su malestar por cómo se está tratando el legado de Jackson.

En la página web "This is not it" acusaron a quienes tenían intereses en el regreso del artista de ser responsables indirectos de su fallecimiento.

"Fue inhumano. Michael Jackson necesitaba ayuda, pero ellos estaban demasiado ocupados saboreando los beneficios que la gira hubiese generado como para reconocerlo", se afirma antes de señalar que "su corazón se detuvo bajo la increíble presión a la que se vio sometido".

Para los impulsores de esta plataforma contraria al filme, Jackson fue víctima de "años de maltrato, calumnias, un mal entorno y mala prensa".

"This is it" fue, según se denuncia en la web, "un intento de limpiar su propia conciencia (en referencia a los promotores de la cinta)" y se dice que la película difunde "mentiras para ocultar su responsabilidad"

"Lástima que nosotros estuviéramos allí y fuéramos testigos de lo que realmente ocurrió en las semanas que llevaron a su muerte", comentan.

Entre las críticas sobre lo que no se mostrará el filme, la web "This is not it" hace hincapié en que Jackson pesaba 49 kilos, necesitaba ayudada para comer o subir escaleras, se veía obligado a cancelar ensayos y era mantenido a base de medicamentos que le alteraban durante el día y lo anestesiaban por la noche.

"This is it" se podrá ver desde el 28 de octubre en los cines de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Uruguay, Venezuela y de los países de América Central, según informó el portal oficial del filme, que se proyectará un día más tarde en Argentina.