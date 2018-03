La última cinta de los Coen abrirá el Festival de Cine de Mar del Plata

Cotizaciones relacionadas Plata 16,56 +0,33%

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- La última película de los hermanos Ethan y Joel Coen, "Un hombre serio", abrirá mañana la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el único de América Latina con categoría A, que se desarrollará entre los próximos días 7 y 15 en este balneario argentino.

La muestra, menor a la de años anteriores por reducción presupuestaria, ofrecerá alrededor de 200 títulos procedentes de 41 países.

En la competencia internacional se proyectarán 14 películas a concurso procedentes de Argentina, Corea del sur, Cuba, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irán, México, Rusia y Uruguay, con cintas de autores consagrados como el coreano Bong Joon-bo (Mother), el estadounidense Todd Solondz (Life During Wartime) y el palestino Elia Suleiman (The Time That Remains).

También aspiran al premio mayor, el Astor de Oro, en homenaje al músico argentino Astor Piazzolla, el ganador de 2007, el español Cesc Gay (V.O.S.), la mexicana Mariana Chenillo (Cinco días sin Nora), el uruguayo Álvaro Brechner (Mal día para pescar), el cubano Juan Carlos Tabío (El cuerno de la abundancia) y los argentinos Israel Adrián Caetano (Francia) y José Campusano (Vikingo).

El jurado estará integrado por la actriz española Julieta Serrano, el actor brasilero José Wilker, el realizador uruguayo Álvaro Buela, el productor estadounidense Michael Shapiro y el director argentino Juan José Campanella.

"Pecados de mi padre", un documental sobre el hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, del argentino Nicolás Entel, compite en la sección latinoamericana junto a otros siete largometrajes y nueve cortos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay y Uruguay.

La competencia argentina será disputada entre nueve películas, de realizadores experimentados como David Lipszyck, Gastón Duprat y Mariano Cohn y debutantes como Nicolás Herzog y Máximo Daglio, entre otros.

Fuera de competencia se presentará un panorama de algunas de las principales películas producidas en el último año, como la polémica "Anticristo", del danés Lars Von Trier; "Taking Woodstock", del taiwanés Ang Lee (Óscar por "El secreto de la montaña"); "Nanayo", de la japonesa Naomi Kawase, y "Un prophète" del francés Jacques Audiard, Gran Premio del Jurado en el último festival de Cannes.

También con un premio en Cannes bajo el brazo se presenta en la sección de nuevos realizadores "The Misfortunates" del belga Félix van Groeningen.

El manejo del medio ambiente centra la sección "El estado de las cosas", con títulos como "Plastic Planet", de Werner Boote (Austria); "A cielo abierto, derechos minados", de Pocho Álvarez (Ecuador), y "Food Inc.", de Robert Kenner (EE.UU.), entre otros.

Otra de las nuevas secciones del Festival, "Busco mi destino: el cine como brújula", estará dedicada a explorar las miradas del cine contemporáneo sobre la falta de horizontes de una generación dominada por el aburrimiento.

Pese a que el recorte presupuestario no permitió la contratación de grandes figuras internacionales, el Festival mantiene la programación de homenajes, mesas redondas, seminarios y retrospectivas, como la dedicada al director español Javier Fesser ("Camino").

El Festival de Mar del Plata (XAGUSDAM.373 ) al igual que los de San Sebastián, Berlín, Cannes, Venecia, Montreal, entre otros, está calificado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films, FIAPF, como categoría "A", el único festival en América Latina con esta calificación.