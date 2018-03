Las televisiones privadas: "No somos responsables del fracaso del cine"

Agencias 12/11/2009 - 17:32 Comentarios

El director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Guardans.

El director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), órgano dependiente del Ministerio de Cultura, Ignasi Guardans, protagonizó un enfrentamiento público con algunos de los responsables de las televisiones privadas a propósito del 5 por ciento de beneficios que los operadores de televisión tienen que destinar al cine europeo, y en especial al español, según el proyecto de Ley Audiovisual, actualmente en trámite parlamentario.

El encontronazo ocurrió durante la jornada que cada año celebra la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA) para estudiar la marcha del sector cuando el consejero delegado de La Sexta, José Miguel Contreras, señaló que los mismos profesionales que trabajan en el cine lo hacen en televisión, por lo que, a su juicio, la futura ley debería ir más enfocada a promocionar en genarl la producción audiovisual que a apoyar concretamente al cine español.

En este sentido, explicó que en Estados Unidos los directores de series como 'Perdidos' o 'El ala oeste de la casa blanca' trabajan tanto para el cine como para la televisión. Además, indicó que no comprendía "el doble discurso" de algunos de los que defienden que las televisiones no puedan elegir si quieren financiar series de televisión, 'telemovies' o cine porque "son cosas distintas" o lo que no sea cine "no tiene valor cultural" y luego contratan para las películas a actores que se han formado en la televisión.

Tras finalizar la ponencia del directivo de La Sexta, Guardans pidió la palabra para replicar y el moderador del debate, el secretario general de UTECA, Jorge del Corral, le preguntó con ironía que si lo que quería anunciar era que el ICAA había decidido cambiar de postura y sugerir que durante la tramitación en el Congreso de los Diputados se retire la disposición de la ley donde se establece el porcentaje de beneficios que tienen que destinar las televisiones al cine.

La televisión necesita al cine

Entonces, Guardans contestó a ambos que "si las televisiones no ganan dinero con el cine es culpa de las televisiones y no del cine", así como que "el cine necesita a la televisión tanto como la televisión al cine". En este sentido, aseguró que "los primeros interesados en que exista una industria de cine fuerte son las empresas de televisión".

Además, en respuesta a las críticas de algunos directivos de la televisión, que ven en las series y en las películas para televisión un negocio más rentable en el que invertir que el cine propiamente dicho, indicó que "una 'telemovie' no es una película" y que hay que apoyar a las productoras independientes que hacen las películas.

No obstante, las críticas más fuertes al procentaje del 5 por ciento fueron las realizadas por el vicepresidente del Grupo Antena 3 Mauricio Carloti que, tras hablar Guardans, le dijo que era "muy valiente" y "tenía narices" por ir a dar esa opinión a la reunión anual de UTECA, pero se mostró radicalmente en contra. Así, indicó que la "industria audiovisual no es sólo cine" y calificó la industria del cine en España como "un fracaso" en el que las televisiones se ven "obligadas" a invertir "de maña gana".

En este sentido, se quejó de que en los últimos años las televisiones se han visto obligadas a invertir en cine español como si "tuvieran la culpa" o "fueran responsables del fracaso" de esta industria y criticó que el proyecto de ley audiovisual incluya una clausula para mantener esa inversión. "Errar es humano, perseverar es diabólico", apuntó a Guardans.