No Way Out, la sorpresa española en la banda sonora de "Luna nueva"

Madrid, 12 nov (EFE).- La banda sonora de "Luna nueva" comprende artistas como The Killers, Muse o Thom Yorke, un elenco notable al que se suma el trío catalán de pop-punk No Way Out, que completa el guiño de la saga "Crepúsculo" a España tras su elección para el estreno mundial del filme.

Composición pegadiza y guitarrera, "Sed" es la aportación de No Way Out al repertorio de "Luna nueva", segunda adaptación cinematográfica de las vampíricas novelas. "La conocíamos, pero no sabíamos que era un fenómeno de masas", asegura a Efe el batería Sergi Monroy.

Noel Campillo, cantante y guitarrista del grupo, confiesa que la primera película le pareció "un poco floja". "Me esperaba un 'Underworld' y al final parecía un 'High School Musical'", bromea mientras señala que "la segunda parte pinta mejor".

Según describe Campillo, "Sed" es una canción que cuenta "la situación de Edward, el protagonista en esta segunda película". "Pero sólo si la escuchas en clave 'Crepúsculo', porque, en el fondo, es una reflexión sobre la incompatibilidad entre ser lo que eres y tener lo que quieres", analiza.

El bajista Félix Muñiz asevera que el estilo compositivo es "uno de los puntos fuertes" de No Way Out, formación que busca letras "poco específicas" para que "el oyente pueda hacerlas suyas". "Contamos sentimientos de una manera, pero se puede aplicar a una cosa totalmente opuesta", apostilla.

Tras diez años de carrera y cuatro discos de estudio, No Way Out, un grupo que combina "la parte más pop de la melodía y la tralla de la música", considera su presencia en la banda sonora de "Crepúsculo" como "una ayuda" que no serviría de nada "sin un buen trabajo de base".

"Oportunidades como esta de la película están muy bien, pero se apaga y dentro de un tiempo nadie se va a acordar de esta banda sonora. Si no tienes nada debajo, te quedas desnudo", analiza Noel Campillo.

No Way Out prepara ya su quinto trabajo discográfico, un álbum caracterizado por "un sonido más crudo" y que verá la luz "entre febrero y marzo de 2010".