Martin Scorsese recibirá el Globo de Oro honorífico

Los Ángeles (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés) anunció hoy que el director Martin Scorsese recibirá el galardón honorífico Cecil B. DeMille durante la 67 edición de los premios Globo de Oro, que se celebrará el 17 de enero en Los Ángeles (California).

La estatuilla, otorgada por la junta directiva de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, premia la "impresionante contribución al mundo del entretenimiento" de Scorsese, autor clave del cine estadounidense en las últimas cuatro décadas.

El cineasta ha recibido hasta ahora dos Globos de Oro (LONDOR.373 )al mejor director por "Gangs of New York" (2002) y "The Departed" (2006), además de otras cinco candidaturas en ese campo por "Raging Bull" (1980), "Goodfellas" (1990), "Age of Innocence" (1993) y "Casino" (1995).

Además, recibió una nominación al mejor guión por "Goodfellas", que compartió con Nicolas Pileggi.

Los últimos nombres que se hicieron con el Globo de Oro honorífico fueron Steven Spielberg, Warren Beatty, Anthony Hopkins, Robin Williams y Michael Douglas.

Scorsese además tiene un premio Óscar al mejor director por "The Departed", y siete candidaturas más, cinco de ellas en ese misma categoría.

La ceremonia de la 67 edición de los Globos de Oro, considerados tradicionalmente una antesala de los Óscar, tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton (Los Ángeles) y, por primera vez desde 1995, contará con un presentador: el cómico británico Ricky Gervais, conocido por la serie "The Office".

Las candidaturas para los Globos de Oro de 2010 se anunciarán el martes 15 de diciembre.

La retransmisión del evento se emitirá en más de 160 países.