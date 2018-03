Scorsese recibirá el Globo de Oro honorífico por su contribución al cine

Agencias 12/11/2009 - 20:29 Comentarios

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció hoy que el director Martin Scorsese recibirá el galardón honorífico Cecil B. DeMille durante la 67 edición de los premios Globos de Oro, que se celebrará el 17 de enero en Los Ángeles (California).

La estatuilla, otorgada por la junta directiva de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, premia la "impresionante contribución al mundo del entretenimiento" de Scorsese, autor clave del cine estadounidense en las últimas cuatro décadas.

El cineasta ha recibido hasta ahora dos Globos de Oro al mejor director por "Gangs of New York" (2002) y "The Departed" (2006), además de otras cinco candidaturas en ese campo por "Raging Bull" (1980), "Goodfellas" (1990), "Age of Innocence" (1993) y "Casino" (1995).