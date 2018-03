La Berlinale abrirá la sección oficial con Wang Quan'an, Oso de Oro de 2007

Enlaces relacionados La 55 SEMINCI durará un día menos y reducirá su Sección Oficial (29/12)

Cotizaciones relacionadas Oro 1.347,16 +0,01%

Berlín, 19 ene (EFE).- La película "Tuan Yuan" ("Apart together"), del director chino Wang Quan'an, ganador del Oso de Oro 2007 de la Berlinale, abrirá la sección oficial de la 60 edición del Festival de Cine de Berlín, el próximo 11 de febrero, anunció hoy la dirección del certamen.

Tres años después de llevarse el máximo premio con "La boda de Tuya", el realizador chino ha sido elegido para abrir la sección oficial, que se cerrará el día 20 con otro viejo conocido asiático de la Berlinale, el japonés Yoji Yamada, con "Otoute ("About her Brother").

Será la sexta ocasión en que el realizador japonés acude a la Berlinale, esta vez fuera de competición y como colofón de la gala de entrega de los premios del festival.

La dirección del Festival, que presentará el programa al completo el próximo 1 de febrero, ha dado a conocer hasta ahora varios de los filmes de su sección oficial, entre cuyos platos fuertes estarán las últimas producciones de Martin Scorsese y Roman Polanski.

Scorsese acudirá con "Shutter Island", fuera de concurso, y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, sir Ben Kingsley y Michelle Williams.

Polanski concurrirá con "The ghost writer", interpretada por Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall y Olivia Williams.

Otros títulos a concurso ya anunciados son la coproducción turco germana "Bal" de Semih Kaplanoglu y el germano-austríaco "Der Räuber" de Benjamin Heisenberg, así como la india "My name is Khan", de Karan Johar, la bosnia "Na Putu", de Jasmila Zbanic, y la germano-iraní "Shekarchi", de Rafi Pitts.

La dirección del festival ha avanzado asimismo la participación en Panorama, la segunda sección del festival, de las españolas "El mal ajeno", de Oskar Santos, con Eduardo Noriega, Belén Rueda y Angie Cepeda, y "Nacidas para sufrir", de Miguel Albadalejo, con Adriana Ozores, Petra Martínez, Malena Alterio y Ricard Borrás.

En ese mismo apartado se presentarán la brasileña "Besouro", de Joao Daniel Tikhomiroff, y la argentina "Por tu culpa", de Anahí Berneri.

La 60 edición de la Berlinale traerá asimismo la proyección, con carácter de acontecimiento fílmico y ciudadano, de la versión restaurada y completa del mítico "Metropolis" de Fritz Lang, en una pantalla gigante ante la Puerta de Brandeburgo.

La proyección, el 12 de febrero, será la presentación en Berlín de la versión original de esa película, rodada por Lang en 1927, y considerada perdida desde hace décadas hasta que en 2008 aparecieron en un archivo de Buenos Aires varios rollos que han permitido completar la obra hasta alcanzar su duración inicial.