Scorsese quiere a Al Pacino, De Niro y DiCaprio para su filme sobre Sinatra

Los Ángeles (EE.UU.), 25 may (EFE).- El cineasta Martin Scorsese apuesta por Al Pacino, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio para llevar a la gran pantalla su película biográfica sobre el famoso actor y cantante Frank Sinatra, informó hoy la cadena NBC.

El director de "Goodfellas" (1990) y ganador de un Óscar por "The Departed" (2006) podría realizar así su primer proyecto con Al Pacino ("The Godfather", 1972) y repetir nuevamente con sus dos actores comodín, De Niro y DiCaprio.

"El guión inicial está listo. Aún tengo que escoger quién puede traer de vuelta a la vida en la pantalla a Frank Sinatra. Mi elección es Al Pacino y Robert De Niro como Dean Martin", explicó Scorsese en una reciente entrevista.

En febrero, el cineasta aseguró que DiCaprio interpretaría a Sinatra por lo que varios medios especulan con la posibilidad de que el realizador eche mano de varios actores para encarnar a Sinatra en diferentes etapas de su vida, en vista de la diferencia de edad entre DiCaprio y Pacino.

De Niro trabajó en numerosas ocasiones con este director, en cintas como "Taxi Driver" (1976), "Raging Bull" (1980) o "Casino" (1995).

DiCaprio le tomó el relevo con el cambio de siglo y protagonizó todos los títulos de Scorsese desde 2000: "Gangs of New York" (2002), "The Aviator" (2004), "The Departed" (2006) y la más reciente, "Shutter Island" (2010).