Los mamuts de "10.000" a la cabeza de la taquilla norteamericana

AFP 10/03/2008 - 22:50

El film de aventuras prehistóricas "10.000 B.C." se puso a la cabeza de la taquilla norteamericana durante este fin de semana, según las cifras definitivas divulgadas el lunes por la sociedad especializada Exhibitor Relations.

La película, dirigida por Roland Emmerich y que relata el viaje iniciático de un joven cazador de mamuts, recaudó 35,9 millones de dólares entre el viernes y el domingo en Estados Unidos y Canadá.

En segundo lugar quedó la comedia "College Road Trip" (13,6 millones de dólares), historia de un padre sobreprotector que acompaña a su hija a visitar potenciales universidades.

Le sigue el thriller "Vantage point", que recaudó 7,4 millones de dólares, sobre un intento de asesinato del presidente de Estados Unidos en España.

La nueva película de acción "The bank job", sobre una banda de ladrones involucrada en un caso de asesinato y corrupción, quedó en cuarto lugar con 5,9 millones de dólares, justo por delante de la comedia "Semi-Pro", crónica de un equipo de basket con resultados desastrosos, que pasó del primero al quinto lugar, con 5,7 millones de dólares de recaudación.

Vienen luego la película fantástica para niños "The Spiderwick Chronicles" (4,7 millones de dólares) y el drama histórico británico "The Other Boleyn Girl" (4 millones), con Natalie Portman y Scarlett Johansson.

La película de ciencia ficción "Jumper" (3,7 millones) quedó en octavo lugar, delante de la comedia musical de Walt Disney "Step Up 2 the Streets" (3,1 millones), en tanto "Fool's Gold" (2,8 millones) cierra la lista de las diez más taquilleras.

