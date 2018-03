Penélope Cruz agradece al "genial" Woody Allen la desmesura lograda

Cannes (Francia), 17 may (EFE).- Penélope Cruz agradeció hoy la brillante desmesura de la que hace gala en el filme "Vicky Cristina Barcelona", a la "genialidad" de Woody Allen, con quien hoy subirá las escaleras del Palacio de los Festivales de Cannes.

"Sólo cuando tu realizador es un genio te hace hacer cosas de las que no eres consciente", explicó la actriz española en la rueda de prensa previa al estreno, fuera de competición, en la selección oficial del 61 Festival de Cannes.

Flanqueado por Penélope Cruz 'María Elena', en el filme, y por y Rebecca Hall ('Vicky'), pero no por Scarlett Johansson ('Cristina') ni por Javier Bardem ('José Antonio'), Woddy Allen contó, entre otros aspectos del filme, cómo surgió.

"Realmente, porque alguien de Barcelona me llamó y me preguntó si estaría interesado en hacer un filme en Barcelona, porque lo financiaría", explicó.

"Adoro Barcelona, mi mujer y mis hijos tenían ganas de pasar el verano en Barcelona, y escribí algo para poder rodar en Barcelona", dijo, antes de recalcar que "todo fue perfecto" durante el mes que pasó allí para hacer la película.

No entró en más detalles sobre la cuestión, pero preguntado sobre si el millón de euros (1,5 millones de dólares) brindados por la región de Barcelona pudo dar celos y causarle problemas con sus colegas españoles, comentó "no saber nada".

"Me llamaron, me dijeron: 'tenemos este monto, quiere hacer un filme en Barcelona' (...) y vine a hacer el filme. Que yo sepa ningún realizador español me criticó o se molestó y no encontramos ningún problema, solo gente de buena voluntad, dispuesta a cooperar", por todas partes, resaltó.

"Barcelona es ciudad muy cosmopolita, el verano no fue nunca demasiado caluroso, la temperatura fue, pues, agradable", los miembros del equipo "perfectos", no se puede soñar "mejor situación", fue "perfecto", insistió.

Añadió que "si le hubieran llamado de Roma, Venecia o Estocolmo o de Dios sabe dónde", habría estado "probablemente de acuerdo", pero Barcelona fue una ocasión y de las ciudades que conoce en España "se cuenta entre sus favoritas"

En todo caso precisó que nunca iría a rodar a Leningrado, ciudad en la que pensaba pasar unos días con su familia -no dijo cuándo- pero dos horas después de llegar pidió al agente de viajes del hotel que le buscase el primer avión que encontrase hacia cualquier parte del mundo para salir de allí.

En cuanto a "Vicky Cristina Barcelona", dijo haber querido mostrar dos jóvenes que van allí "y que poco a poco ven su mundo desintegrarse de manera compleja", sin ser estrictamente trágico, quiso mostrar ese aspecto de la vida "de manera sutil".

Respecto a la ausencia en Cannes de Javier Bardem y de Scarlett Johansson, dijo que no pudieron venir, la actriz "por problemas de calendario", el actor "de familia".

Al evocar el filme, Penélope recordó cómo se reía al leer el guión la primera vez, pero ya no cuando empezó a preparar el personajes de María Elena, mujer extrema y enamorada que no logra vivir sin su amor, 'José Antonio', de quien se divorció tras un intento fallido de asesinarlo.

Fue entonces cuando se dio cuenta "del aspecto dramático que había detrás", aunque al ver el filme, "vi que me hacían reír de nuevo esas escenas como la primera vez que lo leí", pero durante el rodaje "estaba sumergida, Woody nos hizo olvidar eso".

Para meterse en la piel de 'María Elena' la actriz dijo haberle preguntado "muchas cosas sobre su pasado", pero él decía "que no necesitaba hacer todo eso".

Estaba preocupada también, reconoció, "con el riesgo de hacer demasiado", por lo que intento "venderle" métodos de trabajo que le permitían "estar un poco más discreta" y "le agradezco la dirección que tomé y estoy muy contenta de que me empujará" hacia ella, contó.

Sobre los breves momentos en los que 'María Elena' habla español en la cinta, siempre corregida de inmediato por 'José Antonio' para que hable inglés, pues casi siempre está con ellos la amante de ambos, 'Cristina', comentó que se sintieron muy libres.

Evidentemente "pasamos del inglés al español y viceversa" porque el personaje de Bardem "se enfada constantemente conmigo porque no hablo inglés, aunque soy anglófona" y Woody dio "toda la libertad para elegir las palabras, en español, pero nunca habría osado cambiar nada en el texto inglés escrito por él", añadió.

Del menaje a tres recreado en el filme, Allen recordó que es cine, pues en la vida real es ya suficientemente complicado tener una relación con una persona.

En el filme, los personajes pueden hacer frente a la situación, la alquimia es la buena, incluso aunque sea por poco tiempo, pero en la vida real, la gente no puede siquiera sobrevivir en este tipo de situaciones".

Subrayó, igualmente, que el personaje de Javier Bardem, cuya capacidad polígama es excepcional, "es fundamentalmente decente".