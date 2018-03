"Lola Montes", de Max Ophüls, vuelve a la pantalla en su versión más original

Cannes (Francia), 17 may (EFE).- "Lola Montes" (1955), obra maestra del cine que tantos quebraderos de cabeza dio a su creador, Max Ophüls, se estrenó hoy en el Festival de Cannes en la versión más respetuosa de sus deseos que podrá existir ya nunca, tras los sucesivos destrozos de que fue víctima en manos de sus productores.

Es una verdadera "resurrección tecnológica", según los promotores de la iniciativa de restaurar este filme, en su día maldito, que escandalizó a sus contemporáneos con la vida de la condesa de Landsfeld, más conocida como 'Lola Montès'.

Sus sucesivos estrenos se saldaron con correspondientes fracasos comerciales y diferentes versiones y mutilaciones, que dejaron sumamente dolido a su autor, quien soportaba con dificultad los "increíbles" recortes hechos por sus productores sin pedirle su opinión.

"No solamente faltan al respeto hacia lo que he hecho, sino que, además, no saben leer", decía a los cineastas François Truffaut y Jacques Rivette, para la revista "Cahiers du cinéma", convencido de que la productora de "Lola" nunca "conoció el filme".

El artista, fallecido dos años después, no podrá verlo, pero la pesadilla terminó.

La restauración en color del filme que rodó en francés, inglés y alemán tuvo por objetivo primordial ser fiel a sus primeras intenciones artísticas y borrar en lo posible los ultrajes del tiempo y de sus irrespetuosos productores.

Participaron en ello La Cinemateca francesa, los Films du Jeudi, la sociedad Pierre Braunberger, que en 1966 compró los derechos de la cinta, y el hijo de Max Ophüls, Marcel, quien ya había trabajado con su padre en el largometraje.

La Fundación Thomson para el Patrimonio del Cine y de la Television, el restaurador de cine François Ede, el Laboratorio de e Burbank, en EEUU, y el Fondo Cultural franco estadounidense, junto con dos mecenas privados, L'Oreal y agnès b., colaboraron igualmente en este reto filmográfico, que costó 440.000 euros.

El proyectó contó, igualmente, con la ayuda de varias Cinematecas europeas, en la búsqueda de los elementos fotoquímicos del filme de 1955, versión que la Cinemateca francesa eligió restaurar entre todas las existentes.

Encontrar la intención inicial del realizador en el montaje fue el principal obstáculo, que estuvo a punto de no llegar a concluirse, pues faltaban casi treinta minutos de película, pero Marcel Ophüls fue el guía perfecto, explicaron los promotores de la iniciativa.

El Festival de Cannes aporta su grano de arena a la memorable empresa dentro de su sección oficial Cannes Classics, concentrada, precisamente, en la tarea de recuperar para la historia del cine grandes obras olvidadas o amenazadas por el paso del tiempo, en este caso, además, seriamente dañadas.