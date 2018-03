Un emocionado Banderas recibe el premio Donostia y se lo dedica a Bardem

San Sebastián, 20 sep (EFE).- Un emocionadísimo Antonio Banderas recogió esta noche el premio Donostia de la 56 edición del Festival de San Sebastián de manos de Pedro Almodóvar, y se lo dedicó a Javier Bardem, a su esposa, Melanie Griffith y a su padre, fallecido hace unos meses.

Banderas, frente a un teatro en pie y ante una gran ovación, mostró su agradecimiento al Festival por un premio que le han concedido, en su opinión, porque en algún momento de su vida puso "un granito de arena para romper algunas murallas que parecían imposibles de saltar".

Esa es la forma de romper moldes, "pisando donde otros no se habían atrevido a pisar" y, sobre todo, "sacudiéndonos complejos de inferioridad".

Tras leer un texto del "Manual del Guerrero de la Luz", de Paulo Coelho, sobre la gratitud y la amistad, Banderas quiso dedicar el galardón a tres personas.

A Javier Bardem, a pesar de no conocerle en profundidad, por ser "una persona que simplemente no está en venta, un hombre comprometido con su tiempo, su profesión y su vida personal".

A Melanie Griffith, por haber abandonado prácticamente su carrera "como actriz por otra carrera que se llama familia y en la que ha tenido un gran éxito. La admiré antes de quererla".

Y, de forma más especial, se lo dedicó a su padre, fallecido el pasado mes de febrero, y de quien dijo que es el hombre al que más ha querido, con el que más se ha reído y que más le ha ayudado.

No quiso dedicárselo a Almodóvar porque, afirmó: "Pedro tiene una dedicatoria constante mía".

Almodóvar por su parte, a pesar de una cierta frialdad, se deshizo en halagos en su presentación de Banderas, de quien dijo que es un "animal cinematográfico", un "superdotado natural con un instinto fuera de lo común", además de "arrebatadoramente hermoso" y poseer "uno de los culos mas votados por las mujeres de todo el mundo".

El director manchego recordó que Banderas debutó en el cine en 1982 en su película "Laberinto de Pasiones" y que, aunque ahora ha alcanzado un "estatura descomunal", cuando se puso por primera vez delante de una cámara "ya lo sabía todo".

"Os lo juro, desde ese momento tuve la certeza absoluta de que ese muchacho recién llegado de su Málaga natal había nacido para llenar las pantallas del mundo entero".

También aseguró que nunca le estará lo "suficientemente agradecido por su generosidad y buena disposición".

"Depositó en mis manos todo su talento, sin condiciones. Se lanzó a todos los abismos sin prejuicios y sin paracaídas", dijo Almodovar antes de entregar a Banderas la escultura representativa del premio en una breve ceremonia celebrada esta noche en el Kursaal de San Sebastián.

Banderas ha sido el primer actor español en ser nominado a los Globos de Oro (por "Evita" y "La máscara del Zorro"), a los Premios Tony de teatro (por "Nine") y a los Premios Emmy de televisión (por la mini serie "And Starring Pancho Villa as Himself").

Tras Banderas, el segundo premio Donostia de este año será para la actriz estadounidense Meryl Streep, que recibirá el premio en una ceremonia que se celebrará el próximo viernes, día 26.