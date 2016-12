El cine llora a Carrie Fisher: Luke Skywalker, C3PO y Darth Vader despiden a la princesa Leia

Los actores que interpretaron a Luke Skywalker y C3PO en la mítica saga de Star Wars (La Guerra de las Galaxias), Mark Hamill y Anthony Daniels respectivamente, han lamentado públicamente mediante sendos mensajes en Twitter la muerte de Carrie Fisher, que interpretó a la princesa Leia en la trilogía dirigida por George Lucas y ha muerto este martes a los 60 años.

Hamill, que encarnó a Luke Skywalker, ha expresado sentirse "devastado" y "sin palabras" por la noticia, tal y como ha expresado en su perfil de la red social en un 'tweet' acompañado por una fotografía de él mismo junto a la actriz durante el rodaje de una de las películas de la saga. "Sin palabras. #Devastado", ha sido su escueto mensaje.

Asimismo, el actor que puso la voz del simpático droide C3PO ha expresado su enorme tristeza por la pérdida de la actriz. "Pensaba que había encontrado lo que quería debajo del árbol. Pero no. A pesar de tantos pensamientos y oraciones de tanta gente. Estoy muy, muy triste", ha confesado en su red social el actor Anthony Daniels.

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad.