El conmovedor discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro que ha enfurecido a Trump

Meryl Streep ofreció este domingo un conmovedor discurso tras recoger el premio honorífico Cecil B.De Mille en la 74 edición de los Globos de Oro. La actriz hizo un manifiesto a favor de la inmigración, de la libertad y se postuló contra Donald Trump y lo que éste representa, aunque sin llegar a nombrarlo. El presidente electo de Estados Unidos ha respondido a través de su cuenta de Twitter.

"¿Qué es Hollywood? Es un grupo de gente que viene de todos lados. Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados de la actualidad, extranjeros y prensa", comenzó a entonar Meryl Streep. La actriz hizo un repaso a buena parte de los nominados a los Globos de Oro, como Ruth Negga, protagonista de Loving, de origen irlandés y etíope, o Ryan Gosling, que acababa de recoger el premio a mejor actor por La La Land. "Ryan, como casi toda la gente simpática, es de Canadá", afirmó la actriz entre los aplausos de sus compañeros. "Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros. Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol".

La actriz criticó que algunos personajes públicos, refiriéndose a Trump, inciten a la violencia con su comportamiento o sus discursos. "La falta de respeto provoca más falta de respeto. La violencia invita a la violencia", afirmó. También recordó la escena en la Donald Trump se burla de un periodista discapacitado.

El presidente electo de Estados Unidos, por su parte, no ha guardado silencio y ha atacado a la actriz a través de su cuenta oficial de Twitter: "Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce, pero anoche me atacó en la gala de los Globos de Oro".

El político continuó diciendo, en otros dos mensajes a través de la misma red social, que Streep sólo es una lacaya de Hillary Clinton. Además, especificó que él no se burló de un periodista con discapacidad y que la actriz habló del tema para hacerle quedar mal.

Nombres como Robert De Niro, Barbara Streisand, Sophia Loren, Clint Eastwood o Audrey Hepburn precedieron a Meryl Streep en este galardón Cecil B. de Mille honorífico en reconocimiento a una carrera, entregado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Desde 1952, solo 14 mujeres lo han recibido.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....