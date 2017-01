El biopic de Frank Sinatra no verá la luz por discrepancias entre familiares y Scorsese

El proyecto no verá la luz debido a complicaciones con la familia de Sinatra

Scorsese: "Si esperan que lo haga no pueden reprimir ciertas cosas"

Frank Sinatra en el rodaje de 'El diablo a las 4'. Imagen: Getty

Enlaces relacionados La voz que no se apaga

El biopic de Frank Sinatra dirigido por Martin Scorsese finalmente no verá la luz. El director ha confirmado que el proyecto está muerto debido a complicaciones con la familia del cantante y actor. Los aspectos más oscuros del artista han dificultado el proyecto, que se encontraba en la fase de desarrollo del guión.

Durante la promoción de su nueva película, Silencio, Scorsese declaró a The Toronto Sun que el proyecto no se hará realidad. "¡No podemos hacerlo! Creo que finalmente se ha acabado", afirmó el director. "El clan Sinatra no estará de acuerdo. Si se abre de nuevo el proyecto, yo estoy dentro", aseguró.

"Algunas cosas son muy difíciles para la familia, y lo entiendo perfectamente. Pero si esperan que lo haga no pueden reprimir ciertas cosas", indica el cineasta. "El problema es que el cantante era muy complicado. Todo el mundo es complejo, pero Sinatra lo era en particular", añade Scorsese.

Las últimas noticias que se tuvieron del proyecto datan de 2012, cuando el guionista de Los juegos del hambre, Billy Ray, se unió al proyecto. En un principio Scorsese eligió a Al Pacino para encarnar al cantante y actor, acompañado de Robert De Niro como Dean Martin. La historia narraría los inicios del artista hasta su salto a la fama en Hollywood, donde además de vender millones de copias como cantante, ganó un Oscar por su papel en De aquí a la eternidad en 1953.

Tras idas y venidas de guionistas -en un principio Phil Alden Robinson (Campo de sueños) iba a escribir el libreto- y de productores, actores no confirmados y una producción que nunca comenzó, sumado al hecho de que la familia no quiere que ciertos aspectos turbulentos se vean en la gran pantalla, han provocado que el proyecto Sinatra quede relegado a un cajón.