Medeiros: En Europa se echa de menos que el cine sea la voz de la conciencia

Barcelona, 10 ene (EFE).- La actriz portuguesa Maria de Medeiros, a quien la Filmoteca de Cataluña dedica a partir de mañana un ciclo, considera que en Europa se echa de menos que el cine tome protagonismo como "voz de la conciencia".

En la presentación del ciclo, la actriz y cineasta ha dicho que seguramente "el rechazo no resuelve" ninguno de los problemas que azotan Europa, con miles de refugiados congelándose, "lo que sorprende siempre es cómo nos olvidamos rápidamente, cómo desconocemos la historia, incluso la historia reciente, y nos lleva a repetir errores".

Maria de Medeiros ha criticado en el mismo acto el machismo con el que a menudo ha tenido que lidiar y ha recordado que su experiencia más fuerte en ese sentido la vivió con su película "Capitanes de abril", que era un filme de guerra con hombres y para cuya preparación tuvo que entrevistar a militares en los cuarteles.

"Curiosamente, ningún militar puso en cuestión la legitimidad del trabajo de una chica de 21 años, pero cuando empecé a trabajar fue cuando encontré las reacciones más machistas en el mismo mundo del cine, en la prensa y en el mundo político", ha narrado.

Del 11 de enero al 10 de febrero, la Filmoteca barcelonesa exhibirá 15 películas de la polifacética artista descubierta por Joao César Monteiro en 1981 y considerada la mejor actriz portuguesa de su generación.

Según Medeiros, en el ciclo se podrán ver "cosas que poquísima gente ha visto", como el título inaugural, "Viaje a Portugal", sobre la arbitrariedad de los controles en los aeropuertos; o "Je ne suis pas mort" (2012), de Mehdi Ben Attia.

Se incluyen además "títulos bastante experimentales" dirigidos por ella como "Entre dos desconocidos" (2015), la correspondencia que mantuvo con Stéphane Zagdanski con "cartas filmadas con el móvil en Barcelona" en las que aflora su vida más cotidiana en la ciudad.

Preguntada por el cambio de imagen que experimenta en su reciente participación en "100 metros", la actriz asegura que siempre le ha gustado cambiar como en el mismo "Viaje a Portugal", donde hace de "rusa rubia" y habla incluso ruso.

Medeiros apela a recuperar la "experiencia colectiva" de ver una película, algo que se está perdiendo, pues "cada vez más miramos el cine en una pantalla pequeña o en un ordenador".

Confiesa que le cuesta hacer pronósticos sobre el futuro del cine, pero la tecnología del móvil "da mayor autonomía al creador, convertido, como sucede en 'Entre dos desconocidos', en responsable de la luz, de la fotografía, de la corrección del color, del montaje de la película y del sonido".

Aunque muchos piensen que el mejor cine se hace hoy en la televisión, Medeiros confiesa: "no veo series, y de hecho, sólo he visto la primera temporada de 'Mozart in the jungle', por mi afinidad con la música clásica, pero no tiendo a engancharme a ningún tipo de drogas y en eso incluyo las series".

Nómada del cine por naturaleza, Medeiros opina que "los artistas siempre cruzaron fronteras" y no ve por qué las fronteras afectarían a la creación, ni siquiera a la vida de las personas.

Sobre sus papeles, Medeiros apunta que se siente como "un apartamento al que llegan sus personajes, lo habitan durante un tiempo y después se marchan, aunque siempre dejan algo".

Su método interpretativo es "una síntesis de varias escuelas, pues aunque el Actor's Studio tiene cosas muy buenas y por eso se debe frecuentar mucho el personaje, no se puede pretender saberlo todo, como nos pasa en la vida real sobre nuestros amigos, nuestros amantes e incluso de nosotros mismos".

A punto de estrenar en Francia una obra de teatro adaptación de "Un amor imposible", Maria de Medeiros dirigirá un nuevo proyecto, versión de una obra teatral que hizo durante tres años en Brasil.