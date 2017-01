Los Razzie, los premios anti-Oscar, dan a conocer sus nominados a las peores películas y actuaciones de 2016

La frambuesa de su estatuilla está valorada en menos de cinco dólares

Johnny Deep, Nicolas Cage, Megan Fox o Julia Roberts entre los protagonsitas

'Batman v Superman', 'Divergente' y 'Belleza oculta', peores películas

Will Smith, Ben Affleck y Henry Cavill parten con grandes opciones de ser premiados. Imagen: Reuters.

"And the loser is...", bien podría ser como se diese a conocer a los premiados en esta gala, pero quizás los Golden Raspberry o Razzie, como se conocen popularmente, ya son demasiado duros por sí mismos. Estos premios, que se hacen públicos el día antes de los Oscars, reconocen las peores actuaciones y películas del año. Para 2016 ya han presentado sus nominaciones.

Los Razzie son "el trofeo menos codiciado" de la industria cinematográfica. Un galardón que fue creado en 1980 por el crítico John Wilson con la intención de dar un toque de humor a los Premios de la Academia y que desde entonces en sus 36 ediciones, solo cinco galardonados han acudido en persona a recibir lo que se conoce como el anti-Oscar.

Pero lejos de críticos y entendidos en cine, estos premios son concedidos por el público ya que cualquiera que pague una sencilla inscripción a la fundación Golden Raspberry Award tiene derecho a voto. Además, su famosa estatuilla corresponde a una frambuesa con el valor de menos de cinco dólares y que hace referencia al sonido emitido por la boca cuando se quiere imitar una flatulencia (blowing a raspberry - soplar una frambuesa).

En esta nueva edición, cuyos ganadores se darán a conocer el 25 de febrero, el público no ha querido pasar por alto las apariciones en la gran pantalla de algunas de las películas o actores más sonados del pasado 2016. Entre los 'triunfadores' aparecen Batman v Superman, Tortugas Ninja, La serie Divergente: Leal, Will Smith, Nicolas Cage, Johnny Deep o Julia Roberts.

Esta es la lista completa de nominados:

Peor precuela, remake, parodia o secuela

Alicia a través del espejo

Batman v Superman: El amanecer de la justicia

La Bruja de Blair

La serie Divergente: Leal

Cincuenta sombras de Black

Independence Day: Contraataque

La leyenda de Tarzan

Objetivo: Londres

Mi gran boda griega 2

Infiltrados en Miami

Tortugas Ninja: Fuera de las Sombras

Zoolander 2

Peor Guión

Assassin's Creed

Batman v Superman: El amanecer de la justicia

Mi abuelo es un peligro

La serie Divergente: Leal

Cincuenta sombras de Black

Cazafantasmas

Dioses de Egipto

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Contraataque

El día de la madre

Escuadrón Suicida

Zoolander 2

Peor actriz de reparto

Cassi Davis - Boo! A Madea Halloween

Julianne Hough - Mi abuelo es un peligro

Kate Hudson - El día de la madre

Keira Knightley - Belleza oculta

Helen Mirren - Belleza oculta

Aubrey Plaza - Mi abuelo es un peligro

Jane Seymour - Cincuenta sombras de Black

Octavia Spencer - La serie Divergente: Leal

Sela Ward - Independence Day: Contraataque

Kristen Wiig - De-mentes criminales / Zoolander 2

Kate Winslet - Belleza oculta

Peor actor de reparto

Nicolas Cage - Snowden

Benedict Cumberbatch - Zoolander 2

Johnny Depp - Alicia a través del espejo

Jesse Eisenberg - Batman v Superman: El amanecer de la justicia

Will Ferrell - Zoolander 2

Jeff Goldblum - Independence Day: Contraataque

Jeremy Irons - Assassin's Creed / Batman v Superman: El amanecer de la justicia

Jared Leto - Escuadrón Suicida

T.J. Miller - Fiesta de Navidad en la oficina

Geoffrey Rush - Dioses de Egipto

Brenton Thwaites - Dioses de Egipto

Owen Wilson - De-mentes criminales / Zoolander 2

Peor director

Dinesh D'Souza - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich - Independence Day: Contraataque

Justin Kurzel - Assassin's Creed

Dan Mazer - Mi abuelo es un peligro

Greg McLean - The Darkness

Babak Najafi - Objetivo: Londres

Tyler Perry - Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas - Dioses de Egipto

Zack Snyder - Batman v Superman: El amanecer de la justicia

Ben Stiller - Zoolander 2

Michael Tiddes - Cincuentas sombras de Black

Peor actriz

Jennifer Aniston - El día de la madre / Fiesta de Navidad en la oficina

Marion Cotillard - Aliados / Assassin's Creed

Megan Fox - Tortugas Ninja: Fuera de las sombras

Radha Mitchell - The Darkness

Tyler Perry - Boo! A Madea Halloween

Margot Robbie - La Leyenda de Tarzán / Escuadrón Suicida

Julia Roberts - El día de la madre

Becky Turner - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts - La serie Divergente: Leal / Shut In

Shailene Woodley - La serie Divergente: Leal

Peor actor

Ben Affleck - Batman v Superman: El amanecer de la justicia

Kevin Bacon - The Darkness

Gerard Butler - Dioses de Egipto / Objetivo: Londres

Henry Cavill - Batman v Superman: El amanecer de la justicia

Dinesh D'Souza - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Robert De Niro - Mi abuelo es un peligro

Zac Efron - Mi abuelo es un peligro / Mike and Dave buscan rollo serio

Liam Hemsworth - Independence Day: Contraataque

Brad Pitt - Aliados

Will Smith - Belleza oculta / Escuadrón Suicida

Ben Stiller - Zoolander 2

Marlon Wayans - Cincuenta sombras de Black

Peor película

Assassin's Creed

Batman v Superman: El amanecer de la Justicia

Belleza oculta

The Darkness

Mi abuelo es un peligro

La serie Divergente: Leal

Cincuenta sombras de Black

Hillary's America: The Secret of the Democratic Party

Independence Day: Contraataque

Objetivo: Londres

El día de la madre

Escuadrón Suicida

Zoolander 2