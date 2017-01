¿Plagió Donald Trump a un villano de Batman con una frase literal de su discurso?

El discurso de Donald Trump en su toma de posesión como 45º presidente de los Estados Unidos no ha pasado inadvertido para muchos ciudadanos, que captaron y convirtieron en viral el hecho de que una de sus frases más destacadas fuese cogida de manera textual de una popular película.

Refiriéndose a su nueva concepción sobre el poder en el país, Trump hizo especial énfasis en las siguientes palabras. "We're giving back to you, the people" ("devolviéndoselo a ustedes, la gente").

Los seguidores de la saga Batman han observado que estas mismas palabras textuales las pronuncia el villano Bane en una de sus películas ('El caballero oscuro: la leyenda renace') durante un popular discurso.

We take Gotham from the corrupt, the rich! The oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity" ("Arrebataremos Gotham a los corruptos, a los ricos, a los opresores de generaciones que los han tiranizado con falsas oportunidades"), fueron las palabras de Bane, antes de pronunciar el consabido "and we give it back to you... the people" que ahora ha pronunciado Trump.