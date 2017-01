'Tarde para la ira' arrasa en los Feroz 2017

23/01/2017 - 23:25

'Paquita Salas' y 'El Ministerio del Tiempo' estrenan los triunfadores de la televisión

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

'Tarde para la ira', el estreno de Raúl Arévalo en la dirección, y las series 'Paquita Salas' y 'El Ministerio del Tiempo' han sido los grandes triunfadores de la cuarta edición de los Premios Feroz 2017, galardones organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) y que se han celebrado este lunes 23 de eneros en Madrid.

Así, la cinta protagonizada por Antonio de la Torre ha conseguido un total de cinco premios, incluidos los de mejor guión (David Pulido y el propio Arévalo), los dos actores de reparto (Ruth Díaz y Manolo Solo), el de mejor dirección y el de mejor película dramática. La película únicamente no ha logrado los premios a los que estaba nominado en las categorías de mejor cartel y mejor actor protagonista (en la que optaba De la Torre) --además de la candidatura de Luis Callejo como actor de reparto, que se la ha llevado su compañero Solo--.

Por detrás han quedado películas con más nominaciones como 'El hombre de las mil caras' , de Alberto Rodríguez (una de las favoritas y que únicamente se ha llevado una) o 'Julieta' (con ocho nominaciones y que se marcha de vacío). Los premios han estado muy repartidos y solo ha destacado ligeramente 'Kiki, el amor se hace', con dos premios, incluido el de mejor película de comedia.

Arévalo ha aprovechado la oportunidad para reivindicar al resto de directores que competían,, con los que ha trabajado y de los que ha "aprendido mucho". "Esto puede hacer que de una ópera prima que está bien, pase a ser sobrevalorada. No sé si jubilarme ahora y no hacer una segunda película", ha reconocido con humor.

Este año, los Premios Feroz han incluido la ficción televisiva entre las categorías de nominados, así como el anuncio de una nueva categoría de mejor película de no ficción. En el caso de este apartado, 'Paquita Salas' ha sido una de las grandes triunfadoras con tres premios, entre ellos el de mejor comedia, mejor actor protagonista (Brays Efe) y mejor actriz secundaria (Belén Cuesta).

Por su parte, 'El ministerio del Tiempo' ha igualado este cifra, gracias a su reconocimiento como mejor serie dramática, mejor actriz protagonista (Aura Garrido) y mejor actor de reparto (Hugo Silva, compartido con Jose Sacristán por 'Velvet').

La gala de entrega de los Premios Feroz se ha celebrado en el Palacete de los Duques de Pastrana, un conjunto histórico de edificios, plazas y jardines ubicado en pleno centro de Madrid y ha sido presentada por el actor Antonio de la Torre. El actor ha tirado de ironía al comienzo de la celebración, ha bromeado con algunos de los candidatos e incluso ha ironizado con el boicot a la película de Fernando Trueba, 'La reina de España'.

"Estreno dos películas y me siento muy español y estreno dos películas. Pero muy español, no de ayer, ni de hace cinco minutos y otro día media hora, no, español. Si me pones una guerra, me sale ir con España: en la de la Independencia, en la de Filipinas, incluso en la Guerra Civil ", ha bromeado durante una gala en las que ha habido recuerdos a Bimba Bosé y al actor Rikar Gil, ambos fallecidos recientemente .

De la Torre ha continuado con este humor comparando a estos premios "con los Goya, pero borrachos". No obstante, el actor ha reiterado que siente gran respeto por los premios Goya, la Academia de Cine y su presidente, "sea quien sea esta semana".

CHICHO IBÁÑEZ SERRADOR PROMETE UNA PELÍCULA MÁS

El guión de la ceremonia ha corrido a cargo de los guionistas Diego San José, José Antonio Pérez Ledo y Borja Echevarría, quien se ha encargado también de la dirección de actores. En esta edición, el Premio Feroz de Honor ha recaído en Chico Ibáñez Serrador, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Ibáñez Serrador ha sido presentado por el cineasta Álex de la Iglesia, quien ha reconocido que se trata de "una persona muy importante que ha influido en varias generaciones de directores". "Él quería hacer el cine que le molaba: terror, suspense y televisión, y todo lo hacía tan bien que ya no le reconocían que era bueno. Porque eso es algo que pasa en este país, que cuando alguien tiene éxito, deja de molar", ha aseverado.

Ibáñez Serrador ha aparecido en silla de ruedas recibiendo una larga ovación de más de un minuto, con los presentes de pie aplaudiendo. Tras devolver los halagos a De la Iglesia -- a quien ha calificado como "exgordito"--, el realizador homenajeado ha prometido que aún le queda por hacer una película o un programa de televisión más.

"Es terrible ver tantas caras, de ellas muchos amigos, mirándome con respeto. A la mayoría no los conozco, pero prometo presentarme a ellos y hacer un trabajo más, una película más o algo de televisión, si quieren. No es por dejar que se siente una lección más, no, porque yo nunca he dado lecciones", ha afirmado.

BRINDIS POR LA PRINCESA LEIA

Pedro Vallín, presidente de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), ha hablado de una edición que "se ha quedado pequeña" ante "las muchas cosas" que han gustado a los votantes. Vallín ha hecho guiños políticos hablando de "titiriteros" cuando ha saludado a los actores y recordando que el año pasado hizo "encomio" de Fernando Trueba y "ya se vio como ha ido luego".

En su discurso, ha instado a brindar para "rebelarse" --y también por la princesa Leia, que "hizo de todos unos rebeldes"--. "Cuando de verdad arriesgas es cuando celebras lo que te gusta y te hace feliz. "En estos tiempos de odios y cinismo es difícil rebelarse, pero si te unes a la rebelión contribuimos a hacer el mundo mas amable", ha apuntado.

Albert Serra, premio Especial por 'La muerte de Luis XIV', ha reivindicado que su película ha sido "minoritaria en España" no como en otros países "con más espectadores". "Soy muy feliz, espero volver pronto para recibir otro y, la gente que me ha dado el premio, puede dormir tranquila porque le han dado el premio a una película seria", ha concluido.