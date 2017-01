La española Coixet y el brasileño Moreira Salles, expertos en el Berlinale Talents

Berlín, 25 ene (EFE).- La cineasta española Isabel Coixet y el realizador brasileño João Moreira Salles serán dos de los expertos invitados en la próxima edición del Berlinale Talents, sección dedicada en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín a los talentos emergentes, según comunicaron hoy los organizadores.

Coixet acudirá a la 15 edición del Berlinale Talents con su nuevo corto "It's not that Cold Siberia", que la directora entiende como cuaderno de viaje hacia las fuentes de inspiración.

Tras la proyección del corto seguirá una extenso debate con la cineasta, rostro habitual en la el festival y encargada hace dos ediciones de abrir el festival con la cinta "Nadie quiere la noche".

"En tiempos de la 'posverdad' también los narradores en el mundo del cine deben definir de nuevo su papel como transmisores de verdades -como críticos y como activistas- y conservar al mismo tiempo su postura y su humor. Para ello, el programa reúne defensores de un cine librepensador en Europa y más allá de Europa", subraya el comunicado.

Por su parte, el documentalista alemán Andres Veiel y el brasileño Moreira Salles celebrarán un encuentro en el Berlinale Talents con el fin de analizar la influencia actual de pasadas revoluciones y revolucionarios.

Para ello se sumergirán en el material de archivo utilizado en sus respectivos filmes proyectados en el festival: "Beuys", de Veiel, competirá por el Oso de Oro en el programa oficial, mientras que "No Intenso Agora" ("In the Inense Now"), de Moreira Salles, se proyectará en la sección "Panorama", la segunda en importancia del festival.

El programa de Berlinale Talents se beneficia también de la creciente red de exitosos exalumnos, subraya la organización.

Es el caso del cámara mexicano Diego García, que en 2014 participaba todavía como alumno en el Berlinale Talents y tras el reciente rodaje con Apichatpong Weerasethakul, Carlos Reygadas y Paul Dano, así como para el visualmente destacado filme independiente "Boi Neon", regresa este año como experto.

El cineasta holandés Paul Verhoeven regresa al Berlinale Talents para el panel inaugural como presidente del jurado internacional del festival para hablar de su, en muchos aspectos, atrevida cinta "Elle".

Las tendencias y voces en el programa del festival encuentran su espacio también en el Berlinale Talents.

Así, el cineasta haitiano Raoul Peck, presente en el festival con dos nuevas películas -"Le jeune Karl Marx", dentro de la sección "Berlinale Special", y "I Am Not Your Negro", en el apartado "Panorama Dokumente"- participará con una charla en el programa de talentos emergentes.

Según el responsable del programa de "Berlinale Talents", Florian Weghorn, "el tema de este año,'Coraje: contra todas las adversidades', no podía ser más adecuado".

"Cuando la delimitación y la globalización están a la orden del día en otro lugar, nos mostramos solidarios con aquello que creen en el respeto y la pluralidad de culturas. Nuestro público, los invitados y talentos demuestran con su osadía y su amor por el cine que juntos podemos ser más fuertes y creativos", agrega.

Este coraje cotidiano de los cineastas actuales centrará los 25 eventos públicos que se celebrarán en el marco del Berlinale Talents entre el 11 y el 16 de febrero y que contará con 250 talentos emergentes.

En el marco del Berlinale Talents se proyectarán asimismo filmes destacados del programa del festival realizados por antiguos alumnos.

"La promoción de talentos queda reflejada en las 93 películas de la Berlinale de este año en la que han participado 131 antiguos alumnos", subraya el comunicado.