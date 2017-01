Arrestan al actor Shia LaBeouf por un altercado en una protesta contra Trump

El actor y cineasta Shia LaBeouf ha sido arrestado este jueves tras un altercado registrado en una protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las puertas del Museo de Queens. LaBeouf, de 30 años, se involucró en una pelea con un hombre de 25 años al que tiró al suelo, por lo que fue detenido y acusado de agresión y otros delitos menores, indicó el canal NBC.

Según algunos medios, LaBeouf empezó la pelea porque el otro chico estaba a favor del nazismo. El actor le asestó un puñetazo justo después de que el anónimo gritara: "Hitler no hizo nada malo".

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, en inglés) ha asegurado que la confrontación "no fue necesariamente debido a un desacuerdo sobre Trump". LaBeouf, que ya ha protagonizado otros episodios de desorden público en Nueva York en el pasado, fue puesto en libertad unas horas más tarde.

Shia LaBeouf just got arrested on livestream after an allegedly attacking Neo-Nazis #FreeShia. #HeWillNotDivideUs pic.twitter.com/uQ81TyyZQM