Tanovic presenta 'Hotel Europa': "Arrojamos luz a debates del pasado y no a realidades como la pobreza o el desempleo"

27/01/2017 - 19:01

El cineasta bosnio Danis Tanovic estrena el próximo 3 de febrero en España la película 'Hotel Europa', una adaptación de la obra teatral del filósofo y escritor francés Bernard Henri-Levy, que reflexiona sobre las consecuencias de los conflictos europeos del siglo XX.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Arrojamos la luz en las cosas que realmente no tienen importancia, a debates que pertenecen al pasado, y dedicamos la misma atención a los temas de la realidad actual como la pobreza o el desempleo", ha manifestado a Europa Press Tanovic, ganador de un Óscar en 2001 por su ópera prima, 'En tierra de Nadie'.

Según ha señalado, es "totalmente imposible" vivir en Bosnia-Herzegovina "sin escuchar en todo momento y en cada ocasión de la vida debates y opiniones diferentes sobre el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, en 1914, que supuso el estallido de la Primera Guerra Mundial un mes después.

"Para ustedes debe ser muy difícil entender de qué forma funcionan las cosas en Bosnia-Herzegovina, al igual que yo no comprendo cuando voy a Estados Unidos y estoy viendo una película y cada cinco minutos hay anuncios, o cómo en Italia hacen pausas en las películas para que la gente salga", ha señalado.

El director ha indicado que Bernard Henri-Levy es un "amigo íntimo" que le transmitió la idea de la obra de teatro, de cuyo texto original finalmente modificó "absolutamente todo, excepto un monólogo. "Lo demás fue como construir unos círculos alrededor de esa habitación e incorporarlo a la realidad que vivimos hoy", ha explicado.

El director ha indicado que actualmente "la realidad está intercalada con la historia y más concretamente con la guerra". "Nuestros políticos todavía hablan de las mismas cosas que solían decir en 1991. Esa es la realidad que quiero reflejar y que se ha visto en la película", ha dicho.

El director se refiere a los contrastes que se observan en la película: mientras que en el sótano del hotel unos trabajadores protestan porque no han cobrado, en la terraza, "bajo el sol de Sarajevo", se habla de la historia del país.

TRUMP: "LOCURA DEL SIGLO XXI"

Tanovic entró en política en 2008. "Toda la vida he buscado experiencias nuevas, son muy importantes en la profesión de dirección", ha justificado el cineasta.

En este sentido, no puede evitar lamentar la elección de Trump: "La locura que tengo en mi cabeza es que estoy a favor de Bernie Sanders pero la realidad es que tenemos a Donald Trump. Eso es una locura que vivimos de una forma absurda en el siglo XXI", ha lamentado.

En este sentido, ha criticado que "toda la humanidad, las aspiraciones y las ilusiones se han juntado en una pirámide en cuya cúspide está Trump" y él vive en un país en el que hay "cientos de Donald Trump pequeños", que "intentan convencer" a la población de que la manera en la que opinan ellos es la manera en la que tienen que opinar los demás.

En cuanto a las políticas rupturistas de algunos partidos en Europa, Tanovic ha señalado que "la esperanza nunca se pierde" y cree que "Europa existirá siempre". "Un mundo sin Europa no tiene lugar y sobre todo no me gustaría vivir en un mundo donde no haya una Europa fuerte", ha señalado, aunque advierte que la UE debería aprender de lo que ocurrió en su país: "Es muy fácil destruir el sistema".