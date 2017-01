Ana Belén, sobre el IVA cultural y su discurso en los Goya: "Han conseguido que te dé apuro hablar de ello"

28/01/2017 - 11:04

La actriz Ana Belén, que recibirá el próximo 4 de febrero un premio Goya de Honor por su carrera en la gala del cine español, ha lamentado que en la situación actual de la cultura y con la política del Gobierno durante varios años "se haya conseguido que dé apuro hablar de ello", algo que se reflejará en su discurso.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Preguntada en una entrevista por Europa Press sobre el contenido de su intervención, Ana Belén ha reconocido que todavía no lo tenía cerrado --a más de dos semanas de la gala--. No obstante, el IVA cultural es un tema que para la actriz demuestra "el maltrato y el ninguneo" al sector.

"Hace tres años que están diciendo que van a bajar el IVA cultural, lo que han conseguido con esto es que encima te sientas como ¿de verdad otra vez voy a hablar del 21%? Pero es tremendo, una historia caótica y no tiene sentido seguir alargándolo más", ha criticado.

En este sentido, ha insistido en que este tipo impositivo "tan alto no es necesario" y, su continuidad, podría suponer "la muerte de la cultura y, por tanto, de un país". En cualquier caso, preguntada por lo que espera de la gala, ha destacado que quiere "pasarlo bien" y estar "poco nerviosa". "Ojalá la emoción no me embargue tanto que me impida decir todo lo que quiero", ha añadido.

EL CINE, "UN REFLEJO" DE LA SOCIEDAD MACHISTA

Respecto a la actual situación laboral de las actrices, Ana Belén ha apuntado que la sociedad "es machista" y, por tanto, en el sector "hay un reflejo de esto". "A pesar de que se dice que hay muchas actrices mejores que actores, no se nota después en los proyectos: hay pocas mujeres directoras, guionistas, técnicas...", ha aseverado.

Pero la actriz de 'Fortunata y Jacinta' ha indicado que el lugar en que más perjuicio hay para las mujeres es en las historias de las películas. "Un hombre con tu misma edad tiene un personaje complejísimo y maravilloso, mientras que a la mujer parece que no le pasan las mismas cosas, porque tu personaje es una mierda", ha resaltado.

Haciendo una retrospectiva en torno a su larga carrera, Ana Belén reconoce que se "arrepiente" de muchos de los papeles escogidos, si bien "siempre" encontró a alguien que "mereció la pena". "Todo lo que hacemos está lleno de equivocaciones, nadie tiene la varita mágica para acertar, pero hay cosas que compensan", ha concluido.