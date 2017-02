Los dramas y los zombis protagonizan la cartelera de esta semana

Madrid, 2 ene (EFE).- Dos dramas familiares, "Manchester frente al mar" y "Aves de paso"; un drama biográfico sobre boxeo, "El día más feliz en la vida de Olli Maki", y un drama musical, "Urban hymn" -entre otros filmes de este género- protagonizan la cartelera de esta semana, a la que también se suman los zombis de dos propuestas de terror.

"MANCHESTER FRENTE AL MAR", DRAMA CON 6 NOMINACIONES A LOS ÓSCAR

Este drama familiar dirigido por Kenneth Lonergan cuenta ya con un Globo de Oro a mejor actor de drama -por la interpretación de Casey Affleck- y con seis nominaciones a los Óscar, incluyendo mejor película y director.

Tras enterarse de que su hermano ha fallecido, un fontanero tiene que regresar a su pueblo natal, donde se encontrará con su sobrino de 16 años del que tendrá que hacerse cargo.

"RESIDENT EVIL: CAPÍTULO FINAL", LA HUMANIDAD EN PELIGRO

El último capítulo de la saga "Resident Evil", dirigido por Paul W.S. Anderson, llega mañana a los cines como una de las dos propuestas del género de terror. La humanidad estará al borde de la extinción a la espera de que Alice (Mila Jovovich), la protagonista, la salve, en una carrera contra el tiempo en la que tendrá que luchar contra zombis y nuevos monstruos mutantes.

"AVES DE PASO" O CÓMO SALVAR A UN PATO

De la mano del cineasta Olivier Ringer, llega a los cines este drama francés que tiene como tema principal la familia. En su décimo cumpleaños, el padre de Cathy le regala un huevo del que saldrá un patito, pero, cuando este nace, los padres deciden deshacerse de él porque la niña es incapaz de cuidarlo.

Será entonces cuando ella y una amiga se embarcarán en un viaje con el fin de salvar al pato.

EL BOXEO PROTAGONIZA "EL DÍA MÁS FELIZ EN LA VIDA DE OLLI MÄKI"

Tras su éxito en el Festival de Cannes de 2016, este drama biográfico ambientado en los años 60 narra la historia de Olli Mäki, un boxeador que aspira al título de campeón del mundo de peso pluma. Aunque todos le predicen un futuro colmado de éxito, tendrá que superar un problema: haberse enamorado de Raija.

"HOTEL EUROPA", DRAMA EN SARAJEVO

Danis Tanovic dirige esta coproducción entre Bosnia y Herzegovina y Francia sobre el hotel Europa, uno de los más grandes de Sarajevo.

En él van a recibir a una delegación de diplomáticos europeos para conmemorar el centenario del atentado que inició la Primera Guerra Mundial mientras se prepara una huelga de trabajadores en sus cocinas.

"MELANIE, THE GIRL WITH ALL THE GIFTS", ZOMBIS EN EL REINO UNIDO

Los zombis repiten mañana en los cines con este filme británico de ciencia ficción y terror dirigido por Colm McCarthy.

Cuando la humanidad se ha visto asolada por un tipo de hongo que contiene un virus zombi, un grupo de científicos investiga una segunda generación de nacidos que son mitad "hambrientos", mitad "humanos".

"TERESA Y TIM", LA PROPUESTA INFANTIL DE LA SEMANA

Una película de animación española, la ópera prima de Agurtxane Intxaurraga basada en una serie de libros infantiles escritos por la propia directora, es la propuesta infantil de la semana.

Los protagonistas son Tim, un duende aventurero, y Teresa, una niña inquieta y divertida; dos personajes que se sentirán muy identificados el uno con el otro y entre los que nacerá un fuerte vínculo de amistad. Juntos tendrán que escapar de la amenaza de un malvado feriante que quiere secuestrar a Tim.

"URBAN HYMN", DRAMA MUSICAL SOBRE UNA ADOLESCENTE PROBLEMÁTICA

Enmarcada en los disturbios que tuvieron lugar en Reino Unido durante el verano de 2011, este drama musical dirigido por Michael Caton-Jones narra las vivencias de una adolescente que debe elegir si en el futuro quiere seguir en problemas o si prefiere iniciar una carrera musical.

"FÁTIMA O EL PARQUE DE LA FRATERNIDAD": MUJER EN CUERPO DE HOMBRE

Basada en el cuento homónimo de Miguel Barnet, este drama dirigido por Jorge Perugorría narra la historia de "Fátima", una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre llamado Manolo.

Durante su estancia en La Habana, Manolo, apodado "Manolito" (Carlos Enrique Almirante) se enamora de "Vaselina", quien le anima a travestirse y a empezar una nueva vida en el mundo de la prostitución y el espectáculo nocturno.