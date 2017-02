Matthew McConaughey: "Hollywood tiene que aceptar a Trump como presidente"

Kidman y McConaughey no están defendiendo a Trump, simplemente están defendiendo la democracia y su funcionamiento. No siempre gana nuestro candidato, y hay que aceptarlo.



Trump dijo que si perdía acusaría a Clinton de fraude y montaría un pollo. No hay que caer tan bajo como él. Le han votado, punto. Toca comernoslo, solo espero que antes no llegue la Tercera Guerra Mundial.