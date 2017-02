La actriz Cuca Escribano pasea su chal reivindicativo por la alfombra roja: "Más personajes femeninos"

4/02/2017 - 19:47

La actriz Cuca Escribano ha llegado a la 31 edición de los Premios Goya luciendo un chal reivindicativo en el que se puede leer: "Más personajes femeninos".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"En España hay un 52% de mujeres y los personajes femeninos en el cine son un 20%. Y la mayoría de prostituta. Hay mucha testosterona y tiros en las peliculas. Quiero más 'Tomates verdes fritos' y 'Thelma y Louise'. El cine tiene que contar la vida y nosotras existimos. Estamos dando una visión sesgada. Yo ahora estoy de productora y no ha sido peor porque he buscado. Este año no he rodado pelis y no me pasaba desde mis comienzos", ha recalcado.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 31 edición, una ceremonia que tiene lugar por quinto año consecutivo en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid y que cuenta con el intérprete y humorista Dani Rovira como maestro de ceremonias.