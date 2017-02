De la Torre: creo que Rajoy metió la pata pero no que quisiera hacer sangre

Madrid, 4 feb (EFE).- Antonio de la Torre ha señalado hoy a su llegada a la gala de los Goya que cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "metió la pata" cuando dijo que no va al cine porque no tiene tiempo. Pero -ha agregado el actor- "no creo que quisiera hacer sangre".

Aunque también ha opinado que el gobierno actual "no ha hecho políticas beneficiosas para el cine" y ha expresado su deseo de que este año, "por fin", bajen el IVA cultural.

De la Torre está nominado al Goya a mejor actor por su papel en "Tarde para la ira", la ópera prima como director del actor Raúl Arévalo que opta a 11 premios.

"Esperaba que Raúl fuera un buen director de actores pero me ha sorprendido su control del lenguaje cinematográfico", ha agregado De la Torre.

Por su parte, Arévalo no ha querido responder a las declaraciones de Rajoy. "Me aburre el tema", ha asegurado el realizador.

El que sí quiso opinar fue Roberto Álamo, competidor con De la Torre por el Goya a mejor actor, en su caso por el thriller "Que Dios nos perdone", de Rodrigo Sorogoyen.

Más allá de la bajada del IVA, lo que necesita en cine español, en opinión de Álamo, es "que el presidente del gobierno no diga ante los medios que no ve cine español y que solo lee libros".

"No le quiero faltar al respeto a nadie, pero lo único que estoy diciendo es que menganito vaya por la calle y diga: 'no veo cine español', no pasa de un comentario, pero que lo diga el presidente, nuestro presidente, con los medios delante y además comparándolo con leer libros, me parece algo surrealista realmente",

Álamo ha invitado a Rajoy a que vea "Que Dios nos perdone" y "simplemente, que considere si es una mala película o una buena película".