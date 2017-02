A Penélope Cruz le parece "alucinante" que Rajoy no haya visto las películas

Madrid, 4 feb (EFE).- Penélope Cruz, candidata al Goya a la mejor actriz protagonista por "La Reina de España", de Fernando Trueba, ha señalado hoy a su llegada a la gala de los premios que le parece "alucinante" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no haya visto las películas nominadas, como él mismo ha dicho.

La actriz ha precisado que también está "preocupada" por "otras cosas" que están pasando a nivel mundial: "es terrible lo de Estados Unidos y lo que está pasando con los niños refugiados que están muriendo de frío. Me hierve la sangre", ha dicho.

La protagonista de "La reina de España" ha subrayado que la polémica suscitada tras las declaraciones de Fernando Trueba sobre su sentimiento como español, "le da mucha pena".

"Los que le conocen saben cuál es su sentido del humor e, independientemente de que estuviera más o menos acertado con lo que dijo, luego lo aclaró, pero eso ya no tuvo el mismo eco. Le debo mucho y es duro ver lo que ha pasado", ha añadido.

Cruz (Madrid, 1974), que compite en esa categoría con Bárbara Lennie, Emma Suárez y Carmen Machi, tiene ya tres premios Goya y el primero lo ganó en 1999 con la precuela de la historia de Macarena Granada, "La niña de tus ojos".

"Estoy contenta de estar aquí 18 años después de aquella Macarena aunque no lo gane, que no lo creo. Volver a estar con Macarena es mágico pero no me cuadra que hayan sido 18 años", ha dicho a TVE.

"Mi vida no tiene nada que ver, sobre todo por el hecho de tener dos niños. Siempre es la sensación de la primera vez. Estás con tus compañeros que están en mi vida desde que era una niña, gente que ha marcado mi vida, como Fernando -Trueba-, Pedro -Almodóvar-, gente que es casi como de tu familia".

Cruz repitió con el Goya a mejor actriz protagonista en 2007 con "Volver" y dos años después ganó el de mejor actriz de reparto con "Vicky Cristina Barcelona", cinta que también le valió un Oscar de Hollywood.