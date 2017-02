Así es la nueva Lara Croft: filtran las primeras imágenes de Alicia Vikander protagonizando 'Tomb Raider'

La última entrega de Tomb Raider comienza a coger forma. Tras anunciarse durante el verano pasado que finalmente sería Alicia Vikander quien interpretaría el papel de Lara Croft, ahora se han filtrado las primeras imágenes de la actriz sueca en pleno rodaje en Sudáfrica.

Alicia Vikander ha tomado el relevo de Angelina Jolie para terminar la trilogía que ésta comenzó hace ya 16 años. En un reboot de Tomb Raider, que aún carece de nombre oficial, la oscarizada actriz sueca ha comenzado a trabajar realizando las típicas escenas de aventura y acción que llevaron a la gran pantalla al clásico videojuego.

Ha sido el diario ingles The Daily Mail quien ha conseguido infiltrarse en el set de Sudáfrica para descubrir cómo dará vida Vikander a Lara Croft y las imágenes hablan por sí solas, con la actriz en pleno rodaje recordando a las clásicas secuencias de Angelina Jolie en Lara Croft: Tomb Raider y Tomb Raider: La cuna de la vida.

#NEW: Alicia Vikander as Lara Croft on the set of the Tomb Raider Reboot in Cape Town 🔥 #aliciavikander pic.twitter.com/QP8U9oslx9