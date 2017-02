FAPAE defiende incluir a plataformas digitales en la inversión del 5% en cine y aboga por modificar la directiva europea

11/02/2017 - 12:22

El presidente de la Confederación de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Ramón Colom, ha afirmado que está de acuerdo en que las plataformas digitales inviertan el cinco por ciento de sus ingresos en la producción europea cinematográfica al igual que ocurre con las televisiones.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Según ha manifestado en declaraciones a Europa Press, esto requiere en primer lugar una "pequeña modificación" o "ampliación" de la directiva, que establece esta obligación para "todas aquellas señales televisivas que tengan origen en Europa", y que queda obsoleto tras los "cambios tecnológicos" de los últimos años.

"No se puede penalizar a unas televisiones" y a otras no, algo de lo que Bruselas es consciente y que, según agrega, pretende aplicar dos cuotas: una de inversión en la producción y otra de programación. Sin embargo, cree que "no hay prisa" por parte de la Comisión Europea en abordar estos cambios.

Además, ha señalado que "el gran secreto" de las plataformas es que no desvelan el número de abonados que tienen en ningún país del mundo, sino solo el total en el mundo.

MERCADO ÚNICO DIGITAL

FAPAE participa este domingo 12 de febrero en la Asamblea General de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) que se celebra en el marco de la 67 edición de la Berlinale, una reunión en la que los productores abordarán uno de los temas que más preocupa al sector: la implementación del mercado único digital en Europa.

Los productores mantienen desde hace tiempo sus críticas a este modelo que pretende liberalizar la explotación y comercialización de los contenidos digitales en toda la Unión Europea y, según ha lamentado Colom, a pesar de que la Comisión Europea prometió que negociaría, "no han escuchado a nadie" y "el mercado no está maduro" para esta apertura.

En la práctica, este mercado único digital supone que, por ejemplo, un usuario que haya contratado el servicio de Netflix en Grecia pueda usarlo en Bélgica, algo que según el presidente de FAPAE puede ser posible "a base de destrozar el tejido industrial europeo" y que solo beneficia a dichas plataformas.

Preguntado por el efecto del Brexit en el terreno cinematográfico europeo, Colom ha señalado que entienden que el país abandone la UE, pero no vería lógico que se siguiera beneficiando de los "fondos comunitarios".

En este sentido, ha señalado que "la política más discutible" en el audiovisual es la inversión en Reino Unido, donde pasan películas "absolutamente gestadas en Hollywood y producidas en los estudios de Londres a cambio del pasaporte europeo", es decir, que han sido "financiadas" o que se amparan en el "pabellón europeo" para incluirlo en la programación, lo que es a su juicio "un coladero de material yanqui".