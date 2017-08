Oliver Stone será el presidente del jurado del festival surcoreano de Busan

El director estadounidense Oliver Stone. Imagen: Reuters

El director estadounidense Oliver Stone será el presidente de la principal sección a competición de la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Busan (Corea del Sur), el mayor del continente asiático, que arrancará el 12 de octubre.

Store presidirá un jurado compuesto por cinco personas, entre las que estarán el cineasta kurdoiraní Bahman Ghobadi -ganador en dos ocasiones de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por Media Luna (2006) y Las tortugas también vuelan (2004)-, el director filipino Lav Díaz o la directora de fotografía francesa Agnès Godard, anunció hoy la organización en un comunicado.

"Oliver Stone sigue siendo un director preeminente e influyente a nivel global. Su asistencia y su papel como presidente del jurado dará más proyección a los ganadores de Nuevas Corrientes 2017", afirmó el Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF).

Stone (Nueva York, 1946) cuenta con tres Oscar de la Academia de Hollywood, un como guionista por Midnight Express (El expreso de medianoche, 1978) y dos como realizador por Platoon (1986) y Born on the Fourth of July (Nacido el 4 de julio, 1989).

Sus últimos trabajos son el filme Snowden (2016), en el que aborda la figura del exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU. (NSA) Edward Snowden, y la serie documental The Putin Interviews (2017), donde recoge más de una docena de entrevistas con el presidente ruso, Vladímir Putin.

El Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) es el mayor evento cinematográfico de Asia en volumen de películas y se celebra desde 1996.

El año pasado, en su vigésimo aniversario, el festival proyectó 299 películas de 69 países y contó con más de 165.000 asistentes.

La vigésimo segunda edición del BIFF dará comienzo el próximo 12 de octubre y se prolongará hasta el día 21 de dicho mes.